Felipão é suspenso por 30 dias por xingamentos a árbitro: "Enfiou a faca no Grêmio e girou"

O julgamento de Scolari ocorreu nesta sexta-feira (28), na 3ª Comissão Disciplinar do STJD Jonathan Heckler / Agencia RBS

Felipão recebeu 30 dias de suspensão e multa de R$ 5 mil por ofensas ao árbitro Marcelo de Lima Henrique durante o Gre-Nal 448, do dia 21 de setembro, no Beira-Rio. As declarações do coordenador técnico do Grêmio constam na súmula da partida.

O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (28), na 3ª Comissão Disciplinar do STJD. Felipão foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que trata de "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

A decisão foi por maioria, contrariando o relator George Ramalho, que sugeria apenas multa de R$ 30 mil. Com isso, Scolari está proibido de acompanhar os jogos do Grêmio no estádio pelos próximos 30 dias.

Segundo a súmula do clássico, vencido pelo Grêmio por 3 a 2, o árbitro relatou ter sido chamado de “safado” e “sem vergonha” por Felipão no intervalo, no túnel que dá acesso ao vestiário da arbitragem. Após o apito final, o técnico voltou a confrontar Marcelo de Lima Henrique e teria dito: “você é ladrão, me roubou, enfiou a faca no Grêmio e girou”. Naquele jogo, o Inter teve três pênaltis marcados a seu favor.

Demais julgamentos

O edital que também previa julgamentos do meia Arthur e do auxiliar Sidnei Lobo, pelo lado gremista, e de Bernabei, do Inter — todos expulsos — acabou arquivado.

Já o Inter foi multado em R$ 3 mil por atrasar em três minutos sua entrada em campo, o que postergou o início da partida.