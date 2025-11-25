Luxemburgo treinou o Grêmio entre 2012 e 2013. Diego Vara / Agencia RBS

Um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro anunciou o término de sua carreira na segunda-feira (25). Durante o programa Galvão e Amigos, da Band, Vanderlei Luxemburgo, que tem atuado como comentarista, confirmou a aposentadoria da casamata.

— Não quero mais ser técnico. Larguei de ser técnico, não quero mais. Para voltar ao futebol, teria que ser como sempre fiz. Não quero mais como está acontecendo, ficar inferior ao diretor executivo. O diretor vai mandar em mim. O técnico deixou de ser o 'head coach', então deixei de ser (treinador) — admitiu Luxemburgo, que é fixo do programa apresentado por Galvão Bueno.

Aos 73 anos, Vanderlei Luxemburgo não treina uma equipe desde 2023, quando passou pelo Corinthians pela terceira vez. Em 42 anos de carreira, conquistou inúmeros títulos, com destaque para cinco Campeonatos Brasileiros: Palmeiras (1993 e 1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004).

Como técnico, ele ainda treinou a Seleção Brasileira entre 1998 e 2000, período em que conquistou a Copa América de 1999. Outro momento importante da carreira ocorreu em 2005, quando dirigiu o Real Madrid.

No Rio Grande do Sul, Luxemburgo comandou o Grêmio entre 2012 e 2013 e não conseguiu ser campeão pelo clube. Como jogador, foi lateral-esquerdo do Inter em 1978.