Ex-Grêmio troca os gramados pela formação de talentos

Guilherme Biteco postou fotos em sua nova função na base do Grêmio. @guiibiteco / Instagram / Reprodução

O Grêmio tem um novo estagiário nas categorias de base. Mas não é um estudante qualquer. Trata-se de Guilherme Biteco, meia-atacante formado pelo Tricolor. Ele começou a cursar graduação em Educação Física e, aos 31 anos, está de volta ao clube há cerca de um mês.

Conforme o ge.globo, Biteco trabalha no setor de captação de novos talentos. Participa dos testes no centro de treinamento da base, em Eldorado do Sul, e também faz avaliações em campos de Porto Alegre e região. Ele está vinculado ao clube por meio de um estágio remunerado.

Na terça-feira passada, o gaúcho de Porto Alegre compartilhou fotos das atividades no Grêmio em suas redes sociais. Na quarta à noite, acompanhou a derrota do Tricolor para o Cruzeiro na Arena. No Instagram, escreveu:

— Agradeço a Deus por cada oportunidade que me trouxe até aqui. Recomeçar não é desistir dos sonhos, é dar a eles um novo caminho.

Guilherme Biteco jogou futebol até maio. Seu último clube foi o Biu Chun Rangers, de Hong Kong, pelo qual fez 14 jogos neste ano. Antes, estava no Tai Po, do mesmo país, e participou da campanha que levou ao título do campeonato nacional de 2024/2025.

Biteco passou por diversos clubes

O agora ex-meia surgiu como promessa da base e ganhou as primeiras oportunidades no time profissional do Grêmio entre 2012 e 2013. Teve 70% dos direitos econômicos vendidos ao Hoffenheim por 3 milhões de euros (R$ 7,9 milhões na época), mas seguiu emprestado ao Tricolor e nunca atuou pelo clube alemão.

Nos anos seguintes, passou por equipes como Vasco, Santa Cruz, Ceará, Paraná e São Caetano. No currículo, tem o título do Campeonato Pernambucano de 2015 pelo Náutico.

Depois, passou pro Cascavel, Rio Branco, do Paraná, e Barra, de Santa Catarina. A passagem mais recente pelo Brasil foi no São José, do Rio Grande do Sul, entre 2022 e 2023.

Guilherme Biteco é irmão de Matheus Biteco, que faleceu no acidente aéreo da Chapecoense, em 2016, e do também jogador Gabriel Biteco, atualmente no Bagé.