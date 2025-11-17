Jean defendeu o Ypiranga nas duas últimas temporadas. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Jean Pyerre está de casa nova. O meia de 27 anos, ex-Grêmio, acertou com o Brasiliense para a temporada de 2026. O clube anunciou a contratação do jogador nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (17).

Livre no mercado após encerrar um período de duas temporadas no Ypiranga, o meia reforçará a equipe para a disputa do Candangão. Além do Estadual, o clube de Brasília também conta com vaga na Série D em 2026. Segundo o Correio Braziliense, Jean foi indicação do técnico Lúcio Flávio.

Trajetória de Jean Pyerre

Revelado na base do Grêmio, o jogador brilhou no início da carreira pelo time profissional. Mas após algumas lesões, Jean perdeu espaço no Tricolor. Ele foi negociado com um clube da Turquia em 2022, mas teve um câncer diagnosticado na Europa.

De volta ao Brasil, e curado do problema de saúde, anunciou a aposentadoria ao final de 2022. Em 2024, decidiu retomar a carreira. Acertou com o Ituano, mas teve poucas oportunidades. Se transferiu para o Ypiranga, onde ficou até outubro deste ano.

Ao todo, pelo clube de Erechim, fez 30 jogos, um gol e deu duas assistências.