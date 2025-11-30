Everton Cebolinha confirma procura do Grêmio e projeta 2026: "Preciso jogar"

Atleta tem contrato com o clube carioca até o fim do próximo ano. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O atacante Everton Cebolinha confirmou contatos do Grêmio para repatriá-lo. Depois de entrar no segundo tempo da final contra o Palmeiras e ajudar o Flamengo a conquistar a Libertadores no sábado (29), no Peru, o jogador concedeu entrevista ao canal ESPN e confirmou a procura de outros clubes.

— Tive consultas de seis clubes antes do Mundial (de Clubes). Após o Mundial, tive uma proposta muito boa de um clube turco. Conversei com o Filipe (Luís), pedi para ele me liberar, era final da janela (de transferências) e acabou que não quiseram nem escutar. Era uma proposta muito boa financeiramente, mas tudo tem um propósito. Tenho esse privilégio de ser querido por alguns clubes. Meu empresário foi procurado por seis clubes do futebol brasileiro, alguns já saíram na mídia, esses (Grêmio e Palmeiras) já tiveram contato também, mas estou focado no Flamengo e tenho contrato até o fim do ano que vem e vou dar o meu melhor — disse.

Apesar do vínculo contratual com o clube carioca, o jogador de 29 anos não escondeu o desejo de voltar a ser protagonista.

Neste ano, disputou 39 partidas com a camisa rubro-negra, sendo titular apenas 17 vezes, marcando quatro gols e dando quatro assistências.

— Quando acabar o ano, vou decidir o que vai ser da minha carreira. Tenho contrato até o fim do ano que vem, mas preciso de espaço, preciso jogar. Venho em um momento muito bom, muito confiante. Preciso de visibilidade porque já estive na Seleção e sei como funciona. Creio que se eu estiver no ano que vem e fazer esses seis meses voando, posso voltar para a Seleção. Então, quero ter essa sequência e essa visibilidade, seja aqui ou em outro clube — projetou.

Cebolinha defende o Flamengo desde 2022. Revelado na base gremista, conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017 antes de ser vendido ao Benfica, em 2020.