Escalação do Grêmio para enfrentar o Fluminense depende de liminar no STJD; entenda o caso

Mesmo que tenha usado o treino de domingo (30) para encaminhar o time que vai enfrentar o Fluminense, na próxima terça-feira (2), na Arena, o Grêmio depende do departamento jurídico para bater o martelo sobre as escalações de Marlon e Kannemann.

Ambos foram suspensos por incidentes ocorridos no jogo contra o Bragantino, no início de outubro. Nesta segunda-feira (1º), o Tricolor ingressará com um pedido de efeito suspensivo das punições. A expectativa é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) conceda a liminar e o recuso seja julgado somente após o término do Brasileirão.

Punições

O lateral-esquerdo foi punido com dois jogos pela entrevista concedida após a partida, quando declarou que "o Grêmio está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato".

Já em relação ao zagueiro, há uma divergência no entendimento do cumprimento da pena de uma partida. A leitura do Grêmio é que, como ele foi expulso, já cumpriu a suspensão automática. Porém, o STJD alega que o argentino foi denunciado por ofender o árbitro e, por isso, não poderia ser escalado nesta terça. A palavra final caberá ao diretor-geral de competições da CBF, Júlio Avellar.

Provável escalação

Diante destas indefinições, o Tricolor ainda terá um último treinamento a ser realizado na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho.

Sem Amuzu e Carlos Vinicius, que receberam o terceiro cartão amarelo, a provável formação gremista teria: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves); Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Willian; André Henrique.