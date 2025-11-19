Mano Menezes pode fazer até seis mudanças no time do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30min, na Arena, contra o Vasco. O Tricolor deve ter mudanças na equipe titular para o duelo da 34ª rodada do Brasileirão.

Em relação ao último jogo, fora de casa contra o Fortaleza, devem ser realizadas seis alterações. Na defesa, Marcos Rocha, Gustavo Martins e Wagner Leonardo entram nos lugares de João Lucas, Noriega e Kannemann.

No meio, Dodi deve ser escolhido no lugar de Cuéllar, por opção do técnico Mano Menezes. Já na armação, sem Edenilson, suspenso, Cristaldo é o favorito para iniciar, pois Monsalve, que seria a outra opção, é dúvida.

Pelo lado direito, Alysson é outra questão incerta para Mano. Pavon deve começar como titular no ataque do Grêmio.

O provável time tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.