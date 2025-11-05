Kannemann deve voltar ao time titular. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio deve ter apenas uma mudança no time, em relação ao último jogo — derrota para o Corinthians —, para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), às 20h. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre, e é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

A única mudança deve ser na zaga. Kannemann, que foi preservado em São Paulo, deve voltar ao time titular, ao lado de Noriega. Wagner Leonardo vai para o banco com essa mudança.

Há dúvida em quem será o primeiro homem do meio de campo. Dodi foi o titular no último jogo, mas Cuéllar é uma opção viável nesta quarta.

O provável Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.