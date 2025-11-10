Equipe uruguaia aciona a Fifa para cobrar dívida do Grêmio por atacante

Arezo está emprestado ao Penãrol desde julho deste ano. @oficialcap / Instagram / Divulgação

O River Plate-URU acionou a Fifa para cobrar dívida do Grêmio referente a Arezo. O valor pretendido pelo clube uruguaio é de 150 mil euros (R$ 920,2 mil).

O Grêmio recebeu 300 mil euros para emprestar o centroavante ao Peñarol até o final deste ano. Como tem 50% dos direitos econômicos de Arezo, o River Plate-URU busca metade do valor.

Ao tentar receber os valores, o River Plate-URU teve o retorno de que o clube brasileiro não tem dinheiro para quitar a dívida no momento.

Caso a Fifa julgue procedente a cobrança dos uruguaios, determinará um prazo para o Grêmio quitar o valor. Caso o Tricolor não o cumpra, será multado e receberá novo prazo. Se a dívida persistir, poderá ter as transferências proibidas, o chamado "transfer ban".

Arezo de saída do Grêmio?

O River Plate-URU tem tratativas com o Peñarol para vender os seus 50% de Arezo. O Peñarol tem interesse em comprar Arezo após o término do contrato, mas não pretende pagar os US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões) estipulados em contrato.

Dirigentes do clube uruguaio tentarão reduzir o preço. A nova direção do Grêmio não deve dificultar a saída do jogador, que tem contrato até 2028.

Arezo tem 21 jogos pelo Peñarol, com 11 gols e três assistências. Em outubro, participou da conquista da Copa do Uruguai.