Enquete GZH: quem deve ser o próximo presidente do Grêmio?

Odorico e Caleffi disputarão o voto do associado no sábado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os candidatos Odorico Roman e Paulo Caleffi disputarão o voto do associado no sábado (8) para definir quem será o próximo presidente do Grêmio.

De acordo com os dados do quadro social do clube, cerca de 42 mil sócios estão aptos a votar no próximo dia 8.

Confira o resultado da enquete

Número total de votos: 5588

5588 Odorico Roman: 3243 votos (58%)

3243 votos (58%) Paulo Caleffi: 2345 votos (42%)

Como será a eleição?

A votação para sócios ocorre em 8 de novembro. Nessa data, além da possibilidade de votação pela internet, a Arena também terá tablets instalados para quem quiser votar presencialmente.

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição.

Data da posse

Após a apuração e o anúncio dos vencedores da disputa em 8 de novembro, o novo presidente precisará aguardar cerca de um mês para tomar posse. Pelo estatuto do clube, uma nova gestão só poderá assumir após o fim da participação do clube nas competições.

O último ato da gestão Alberto Guerra será o jogo contra o Sport, marcado para o dia 7 de dezembro. Depois do confronto, uma data a partir do dia 8 de dezembro será escolhida para a posse da nova direção.

Como foi a eleição no Conselho Deliberativo?

O pleito do dia 30 de outubro transcorreu de forma rápida. A eleição, que começou por volta das 19h no auditório da Arena, foi encerrada pouco mais de duas horas depois. E foi realizada normalmente, sem qualquer tipo de intercorrência.

No total, 312 conselheiros compareceram à votação. O anúncio oficial ocorreu por volta das 21h20min.