Enquete GZH: veja o que os leitores pensam sobre permanência de Mano Menezes no Grêmio

Mano tem contrato com o Tricolor até o final deste ano. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O futuro de Mano Menezes no Grêmio ainda é incerto. O contrato do treinador, válido até dezembro de 2025, prevê uma renovação automática em caso de classificação à Libertadores.

Ainda assim, Mano afirmou estar disposto a abrir mão dessa cláusula e deixar a decisão para a nova gestão do clube, a de Odorico Roman. O futuro presidente gremista já fez elogios ao técnico, mas evitou confirmar sua permanência no cargo.

Neste contexto, Zero Hora perguntou: Mano Menezes deve permanecer no Grêmio em 2026?

Veja o resultado da enquete

Número total de votos: 1337 votos

1337 votos Sim: 436 votos (32,6%)

436 votos (32,6%) Não: 901 votos (67,4%)