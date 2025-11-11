Enquete GZH: veja o que os leitores pensam sobre permanência de Mano Menezes no Grêmio

O futuro de Mano Menezes no Grêmio ainda é incerto. O contrato do treinador, válido até dezembro de 2025, prevê uma renovação automática em caso de classificação à Libertadores.
Ainda assim, Mano afirmou estar disposto a abrir mão dessa cláusula e deixar a decisão para a nova gestão do clube, a de Odorico Roman. O futuro presidente gremista já fez elogios ao técnico, mas evitou confirmar sua permanência no cargo.
Neste contexto, Zero Hora perguntou: Mano Menezes deve permanecer no Grêmio em 2026?
Veja o resultado da enquete
- Número total de votos: 1337 votos
- Sim: 436 votos (32,6%)
- Não: 901 votos (67,4%)