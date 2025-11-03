Em semana eleitoral no Grêmio, Mano Menezes evita falar de seu futuro: "Trabalho como se não houvesse amanhã"

Mano Menezes durante entrevista coletiva em São Paulo. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O torcedor do Grêmio decide no sábado (8) quem será o presidente do clube para o triênio 2026-28. A decisão interfere de maneira direta no futuro de Mano Menezes. Os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman não são explícitos sobre a permanência do treinador. Dos dois, Roman foi um pouco mais objetivo, dizendo que gosta do nome do atual comandante gremista.

Assim como os dirigentes, Mano evita dar uma posição mais contundente sobre o cenário. Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no domingo (2), ele limitou-se a falar que se dedicará ao clube até o último dia do seu contrato.

— Até o último dia do contrato, trabalho como se não houvesse amanhã. O clube da todas as condições de fazer o melhor. Nossa obrigação profissional é fazer o melhor. Vale para todo mundo. Não estaria há 25 anos no mercado se não tivesse respeito — explicou.

Mano também falou sobre a situação de dois jogadores. O primeiro deles Kike Olivera. Na semana passada, o atacante revelou o desejo de jogar no Nacional-URU, que tem interesse na sua contratação.

O técnico gremista fez uma espécie de morde e assopra ao comentar a situação.

— Não analiso declaração de jogar pela empresa. A gente conversa com jogador todos os dias. A conversa de Kike é para o ano que vem. A gente está pensando agora. O que ele tem feito no dia a dia é sério, é correto. Já pediu desculpar pela terceira vez. Tem um bom coração, é um bom menino. Nessa hora temos que unir força e fazer as coisas bem feitas. Cuidamos do Grêmio com todo carinho e todo o amor do mundo.

A resposta sobre Amuzu foi bem mais ofensiva. Ele voltou a ter sua atuação elogiada.

— Amuzu é um exemplo de como o jogador pode melhorar durante a temporada. Olha a diferença do que está entregando nos últimos jogos. Consegue manter a intensidade por mais tempo. Está sendo decidido nos arranques, nas jogadoras, nas finalizações. Estamos muito felizes com ele.

O Grêmio volta a jogar na quarta-feira (5), quando recebe o Cruzeiro, na Libertadores. O clube está na 11ª colocação do Brasileirão, com 39 pontos.