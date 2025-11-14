Em Grêmio x Vasco, Mano Menezes tentará ampliar vantagem sobre Fernando Diniz; veja retrospecto

No último duelo, sob os comandos de Mano e Diniz, gaúchos e cariocas ficaram no 1 a 1, em julho. Montagem sobre fotos / Renan Mattos/Agência RBS e Matheus Lima/Vasco

O jogo entre Grêmio e Vasco, na quarta (19) colocará Mano Menezes e Fernando Diniz frente a frente pela 11ª vez. Ao longo de mais de seis anos de confrontos, o treinador gremista leva a melhor sobre o técnico cruz-maltino: são quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

As trajetórias recentes dos dois, inclusive, carregam semelhanças. Ambos passaram por Fluminense e Cruzeiro — e foi justo nesses clubes que conquistaram seus principais títulos: Diniz levou o time carioca ao título da Libertadores 2023, enquanto Mano ergueu a Copa do Brasil com os mineiros em 2017 e 2018.

Histórico de confrontos

O primeiro encontro entre os dois aconteceu em 2018, pelas quartas da Copa do Brasil. Mano comandava o Cruzeiro e venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em Curitiba, abrindo o caminho para a classificação à semifinal — e mais tarde para o título. Na volta, Diniz estava suspenso.

Desde então, os estilos contrastantes dos técnicos — o pragmatismo e a organização defensiva de Mano contra posse e ousadia de Diniz — marcaram duelos de muitos gols. O técnico gaúcho soma duas goleadas sobre o treinador mineiro: Palmeiras 3x0 São Paulo e Inter 3x0 Fluminense.

Foi justo no Flu que Diniz conquistou suas únicas duas vitórias sobre Mano: 4 a 1 contra o Cruzeiro e 2 a 0 diante do Inter. A curiosidade é que, no ano passado, o gaúcho foi seu sucessor na equipe das Laranjeiras.

O último jogo entre os dois foi no primeiro turno do Brasileirão deste ano, pelos clubes atuais: Vasco e Grêmio empataram em 1 a 1 em São Januário, em julho.

Confira o retrospecto de Mano e Diniz

Vitórias de Mano Menezes

Athletico-PR 1x2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2018

- Copa do Brasil 2018 Palmeiras 3x0 São Paulo - Brasileirão 2019

3x0 São Paulo - Brasileirão 2019 Inter 3x0 Fluminense - Brasileirão 2022

3x0 Fluminense - Brasileirão 2022 Fluminense 1x0 Cruzeiro - Brasileirão 2024

Vitórias de Fernando Diniz

Fluminense 4x1 Cruzeiro - Brasileirão 2019

4x1 Cruzeiro - Brasileirão 2019 Fluminense 2x0 Inter - Brasileirão 2023

Empates

Fluminense 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2019

Cruzeiro 2(3)x(1)2 Fluminense - Copa do Brasil 2019*

Fluminense 3x3 Corinthians - Brasileirão 2023

Vasco 1x1 Grêmio - Brasileirão 2025

*Mano, com Cruzeiro, levou a melhor nos pênaltis

Aproveitamentos

Mano Menezes: 53,3%

53,3% Fernando Diniz: 33,3%

