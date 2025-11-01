Em duelo de reencontros, Mano é a aposta do Grêmio para bater o Corinthians

Mano Menezes reencontra o Corinthians neste domingo (2). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O jogo entre Corinthians e Grêmio neste domingo, às 16h, será de reencontros para Mano Menezes. Foi sob a gestão do técnico que os dois clubes superaram um momento de baixa muito importante. Com o técnico, as duas equipes retornaram da Série B e se reafirmaram no cenário do futebol brasileiro.

Um trabalho de recuperação que ele novamente colocou em prática nos últimos anos. Ao ajudar na luta contra o rebaixamento do time paulista em 2023. E ao fazer o mesmo agora em Porto Alegre.

Atualmente no Cruzeiro, Paulo Pelaipe conhece bem as conexões em campo neste domingo. O executivo foi quem contratou o técnico para o Grêmio em 2005. Uma dupla reeditada no clube paulista em 2009, e que teve o título da Copa do Brasil conquistado sobre o Inter no Beira-Rio.

— Mano Menezes criou empatia com o torcedor do Corinthians. Quando o clube estava na Série B, implementou uma forma de jogar que era característica dele, treinador, e do clube. Um casamento perfeito. Este sucesso o levou à Seleção Brasileira. A forma de jogar do Mano fez com que o Corinthians buscasse os técnicos Tite e Fábio Carille, de perfil semelhante. Foram anos de muitos títulos e conquistas inéditas. Mano é um treinador pragmático, tem carisma, que não abre mão de suas convicções, um homem com muito diálogo, bom senso. Ouve a todos, mas a decisão final é de sua responsabilidade — opinou Pelaipe.

Identidade

De longe, e adversário na próxima semana, quando o Cruzeiro vier a Porto Alegre para a partida pela 32ª rodada, o dirigente vê Mano como um técnico com as características que casam bem com a identidade do Grêmio.

— Nesta passagem, Mano está mais experiente e leve, conhece a estrutura, conhece as pessoas, foi o clube que abriu as portas para o cenário nacional em 2005. Indicou os jogadores para reforçar a equipe, quando teve tempo para trabalhar, e arrumou a equipe, apesar da série de lesões — comentou.

Em sua segunda passagem pelo Tricolor, após ficar no clube entre 2005 até o final de 2007, o técnico voltou a Porto Alegre no final de abril para assumir a equipe após a saída de Gustavo Quinteros. Um retorno confirmado exatamente 20 após a primeira passagem ter início.

— Primeiro dizer do orgulho de estar de volta a essa casa após 20 anos. Achei até que demorou um pouco, mas voltamos com muito apetite de trabalhar como sempre trabalhamos, com toda a entrega e dedicação para quando somos chamados na interrupção de um trabalho, para atender a expectativa — afirmou Mano, em sua apresentação.