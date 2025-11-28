Em ano inconstante, Mano Menezes tem futuro indefinido no Grêmio

Mano Menezes tem o futuro incerto. André Ávila / Agencia RBS

Odorico Roman será o dono da caneta que decidirá os rumos do Grêmio a partir de 8 de dezembro. Entre os primeiros canetaços a serem feitos está a decisão de quem será o novo técnico do clube. Mano Menezes fica? Se não, quem vem? Alguém que conhece a aldeia? Algum medalhão? Um técnico estrangeiro?

A decisão só será tomada depois da posse. O nome de Mano nunca foi rechaçado pela futura gestão tampouco foi dada alguma declaração entusiasmada sobre sua permanência.

Nas últimas duas partidas do time, o treinador se viu envolto em questões polêmicas. Na derrota para o Botafogo (22), ele escalou um time praticamente reserva e teve muitas dificuldades no primeiro tempo, reagindo no segundo quando promoveu alterações.

Diante do Palmeiras, na terça-feira (25), mostrou o dedo do meio para um torcedor. O gesto pode indicar algum desgaste entre eles e a torcida.

— Quando teve os últimos reforços à disposição, Mano demonstrou que pode fazer o time render mais. Com a continuidade, acredito que a tendência é o aumento de desempenho e regularidade. A perspectiva de retorno do Tite ao mercado deve fazer brilhar os olhos de muitos gremistas, mas o momento é também de readequação financeira, então não me parece uma alternativa viável. Não há muito tempo para implementar um trabalho do zero — acredita o narrador do SporTV Márcio Meneghini.

Com a indefinição, movimentações de empresários começam a acontecer. Os portugueses Luis Castro e Artur Jorge, ambos com passagem elogiada no Botafogo, foram oferecidos. Uma sondagem a profissionais no mercado só ocorrerá após a definição do futuro de Mano.

— Mano só deve permanecer numa condição: que seja uma convicção dos novos dirigentes. Por sua qualidade, o treinador tem total condição de permanecer, até para começar uma temporada e não pegar um trabalho precisando de correção com as competições em andamento e o grupo praticamente formado. A impressão é que Mano Menezes não goza de confiança plena entre a futura diretoria. Tite surge no mercado como um nome excelente para todos os clubes. Já o sempre cotado Renato não seria sinal de evolução no Grêmio — avalia o colunista de GZH José Alberto Andrade.

Desde abril no Grêmio, Mano acumula 38 jogos — um deles sob o comando do auxiliar Sidnei Lobo. São 13 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Nos últimos meses, enfrenta dificuldade para ter uma sequência de vitórias. Desde junho, o time não emenda dois triunfos consecutivos.

Muito se deve ao desempenho fora de casa. A última vitória fora da Arena foi no Gre-Nal, em setembro. Para o comentarista identificado do Grupo RBS Cesar Cidade Dias, é preciso ponderar aspectos que vão além do resultado de campo.

— A tendência é a permanência do Mano Menezes. O principal motivo está nas finanças. Os nomes que representariam algo que não fosse uma aposta são muito caro, como Luis Castro, Tite e Renato. Ele é uma tendência natural.

