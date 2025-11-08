Eleição presidencial do Grêmio tem a maior participação da história do clube

A eleição em que os sócios gremistas escolheram Odorico Roman para a presidência teve a maior participação da história do clube. Foram 22.240 sócios votantes.

Na eleição de 2022, em que Alberto Guerra foi eleito, participaram 14.895 sócios gremistas. Estavam aptos para votar 39.041 associados. Destes, 685 compareceram presencialmente, e 21.555 registraram seu voto pelo sistema online.

O número de participantes é maior do que o total de eleitores de 419 municípios do RS. Cidades como Soledade, Jaguarão, São José do Norte, Nova Santa Rita e Nova Petrópolis tinham menos do que 22.240 eleitores aptos no pleito de 2024.

Odorico Roman foi o escolhido pelos sócios do clube na eleição deste sábado (8), com 68,84% dos votos - 15.311 no total. O candidato venceu Paulo Caleffi, da chapa 1, que teve 6.704 votos (30,14%). Outras 225 pessoas (1,01%) votaram em branco.

