Eleição do Grêmio tem início com alta participação online, quebra de recorde e tranquilidade na Arena

O associado do Grêmio atendeu ao chamado para escolher o novo presidente do clube. A eleição teve início online e presencial, na Arena, a partir das 10h, deste sábado (8). São 39 mil pessoas aptas a participar da escolha da próxima gestão e a previsão é de que o resultado seja anunciando antes das 17h30min.

Por volta das 13h, o pleito ultrapassou 15 mil votos, novo recorde de participação, o anterior era de 14.895, em 2022. Já pelas 15h, já ultrapassava os 19 mil.

Na largada da manhã, em menos de 10 minutos de votação, mais de dois mil associados votaram pela internet. A chuva fina e o frio deste sábado não está atraindo muitos torcedores para o voto presencial.

Mas a eleição não é feita apenas pelos eleitores. Os candidatos começaram o dia com suas estratégias. Paulo Caleffi foi, oficialmente, o primeiro da fila dos associado para votar.

Desde antes da abertura dos votos, o candidato da Chapa 1 estava junto dos seus apoiadores para receber os torcedores.

Acompanhando de Celso Rigo, Odorico Roman chegou um pouco mais tarde. Por volta das 11h, a dupla apareceu na área da votação.

Os dois ficaram juntos no saguão e tiraram fotos com os seus apoiadores antes de votarem.

— Faz o cheque, Celso! — gritou um dos apoiadores da Chapa 2.