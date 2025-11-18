Edenilson fica no Grêmio em 2026; confira os detalhes

Edenilson continuará no Grêmio na próxima temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

O assunto Edenilson é tratado como definido no Grêmio. O meio-campista, que completará 36 anos em dezembro, terá o contrato prorrogado por mais uma temporada com o clube. A polêmica dos últimos dias foi encerrada nas últimas horas com a comunicação da gestão Alberto Guerra aos futuros dirigentes na reunião de transição.

Segundo apurado por Zero Hora, as partes trataram no primeiro encontro formal sobre diversos assuntos pertinentes do clube. Os temas principais envolviam finanças e futebol.

O assunto Edenilson, que teve a renovação encaminhada pelo atual departamento de futebol e gerou polêmica, foi explicado. O Tricolor abriu tratativas com o estafe do jogador e encaminhou a permanência com proposta oficial e sinalização positiva pelo lado do atleta. A assinatura, mesmo pendente, seria um retrocesso com risco jurídico.

A informação é confirmada por membros da gestão Alberto Guerra que relatam que houve redução salarial, enquanto dirigentes do próximo mandato não confirmam vencimentos inferiores.

Desta forma, o assunto é tratado como finalizado e a permanência para 2026 está assegurada pelo clube. A nova gestão gostaria de tomar a decisão, já que uma redução de gastos está sendo tratada como uma das prioridades logo para os primeiros dias de mandato.

O meio-campista agrada, mas o custo-benefício seria debatido pelo novo Departamento de Futebol, encabeçado por Paulo Pelaipe e Antônio Dutra Júnior. Agora, o contrato deverá ser validado.

Assuntos da reunião

Além do caso Edenilson, outros temas foram abordados como contratos, atletas próximos de serem negociados e principalmente o panorama financeiro gremista. Em uma reunião tranquila, foram entregues documentos para apreciação. Novos encontros devem ocorrer em breve e dúvidas pontuais sanadas em contatos informais.