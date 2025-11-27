Dois técnicos portugueses são oferecidos ao Grêmio; confira a situação

Artur Jorge conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo. Vítor Silva / Botafogo/Divulgação

O mercado de treinadores começa a se movimentar. A nova direção do Grêmio recebeu o oferecimento de dois treinadores portugueses nos últimos dias com passagens pelo futebol brasileiro: Luís Castro e Artur Jorge, ambos ex-Botafogo. A situação de Mano Menezes deverá ser resolvida em breve antes de qualquer abertura de negociação com algum outro técnico.

O Grêmio prioriza resolver as tratativas com Mano Menezes. O profissional deverá decidir sobre a permanência com o futuro Departamento de Futebol após a disputa do Brasileirão. Há respeito pela trajetória do comandante no clube.

Enquanto isso, o mercado se movimenta. O primeiro nome levado aos dirigentes foi o de Luís Castro, demitido do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, no começo de novembro. O português, de 54 anos, participou do começo do projeto Botafogo SAF entre 2022 e 2023. Livre no mercado, ele agrada pelo perfil, métodos de trabalho e aperfeiçoamento de jovens.

Luís Castro está livre no mercado. FAYEZ NURELDINE / AFP

Um intermediário já fez contato com o treinador sobre a possibilidade de trabalhar no Tricolor a partir de 2026, fato que não foi descartado pelo técnico. Entretanto, não há negociação em curso.

A outra alternativa portuguesa apresentada aos dirigentes é a de Artur Jorge, de 53 anos, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo Botafogo. Ele treina o Al-Rayyan do Catar desde o começo do ano e tem vínculo até junho de 2027, algo que poderia impossibilitar uma investida, já que uma multa rescisória deveria ser bancada.

Para os dois nomes, a questão financeira para pagamento de eventuais salários é colocada como impeditivo, já que o clube deverá reduzir investimentos na próxima temporada. A folha salarial deverá sofrer um ajuste de cerca de até 40%, segundo cálculos iniciais. Além disso, os reforços serão pontuais e muitos jovens devem ser lançados nas primeiras partidas.

A nova direção tem recebido ofertas de outros profissionais, mas evita admitir isso publicamente. As conversas com Mano devem ser intensificadas em breve para definir a permanência ou saída. As duas últimas rodadas do Brasileirão com o rendimento da equipe podem ajudar na decisão.

