Dois jogadores e um dirigente do Grêmio são condenados pelo STJD

Marlon e Kannemann haviam sido denunciados pelas expulsões contra o Bragantino, ainda em outubro

