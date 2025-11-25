Dois jogadores e um dirigente do Grêmio são condenados pelo STJD

Marlon desfalcará a equipe contra o Fluminense e o Sport. Lucas Uebel / Gremio

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o zagueiro Kannemann, pela expulsão, e o lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, pelas declarações contra a arbitragem após a partida contra o Bragantino no dia 4 de outubro.

A pena mais grave foi dada ao lateral, que foi punido com duas partidas de suspensão. O lateral-esquerdo, após o jogo em Bragança, havia dito a seguinte frase:

— O Grêmio está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato.

Grêmio vai recorrer

O argentino pegou apenas um jogo, mas terá de cumprir além da suspensão automática que já foi paga. Ambos foram encaixados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Tricolor afirmou que irá recorrer da decisão do tribunal.

Ambos haviam sido denunciados pelo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “ofender alguém em sua honra”. A punição poderia ser de uma a seis partidas de suspensão, além de uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Marlon e Kannemann podem jogar nesta terça

Apesar da punição ter sido definida horas antes da partida contra o Palmeiras, a pena só valerá a partir de quarta, com Marlon e Kannemann liberados para o duelo contra os paulistas. Conforme o artigo 133 do CBJD, "efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação".

Diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto foi punido com 15 dias de suspensão e não poderá se manifestar em nome do clube nas duas próximas semanas.