Grêmio

Velho conhecido
Notícia

Direção eleita do Grêmio define novo ficha 1 para o cargo de executivo de futebol

Paulo Pelaipe, 74 anos, hoje no Cruzeiro, é o favorito para assumir a pasta na gestão Odorico Roman

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS