Direção eleita do Grêmio define novo ficha 1 para o cargo de executivo de futebol

Pelaipe está no Cruzeiro desde maio de 2024. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Paulo Pelaipe é o novo ficha 1 para ser o diretor-executivo de futebol do Grêmio em 2026. Uma conversa entre as partes já ocorreu, e uma proposta será encaminhada nos próximos dias ao dirigente, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem.

Nos bastidores, há otimismo em relação a um acordo. Em caso de acerto, porém, o anúncio deve ocorrer apenas em dezembro, após a participação do Cruzeiro na Copa do Brasil.

A nova direção do Grêmio também mantinha conversas com Rui Costa, igualmente ex-Grêmio e hoje diretor-executivo de futebol do São Paulo. No entanto, o dirigente está valorizado no Morumbi, recebeu uma proposta de renovação contratual e encaminhou nesta sexta (14) a sua permanência no clube paulista.

O encerramento das conversas com Rui abriu caminho para o avanço nas conversas com Pelaipe, que foram iniciadas ainda antes da eleição. As negociações devem ser aprofundadas nos próximos dias.

Gaúcho de Porto Alegre, o dirigente de 74 anos tem vasta história nos quadros políticos da direção do Grêmio, com destaque para a participação como diretor de futebol entre 2005 e 2008, quando o clube conquistou a Série B de 2005 — na épica Batalha dos Aflitos — e foi à final da Libertadores em 2007, na gestão liderada pelo presidente Paulo Odone.

Depois, Pelaipe voltou ao Tricolor como executivo de futebol entre 2011 e 2012, também com Odone.

Como profissional, o dirigente trabalhou ainda em diversos outros clubes brasileiro, com destaque para duas passagens pelo Flamengo, em que foi campeão da Copa do Brasil 2013 e campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019.