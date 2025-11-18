Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Derrotas consecutivas e desfalques: como chega o Vasco para enfrentar o Grêmio

Lateral Paulo Henrique, zagueiro Carlos Cuesta e atacante Andrés Gomez foram convocados para a data Fifa

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS