Derrotas consecutivas e desfalques: como chega o Vasco para enfrentar o Grêmio

Time comandado por Fernando Diniz não vence há três rodadas. Matheus Lima / Vasco

Três jogos sem vencer, meio de tabela e desfalques por convocação: Grêmio e Vasco podem ser resumidos com as mesmas manchetes antes de se enfrentarem às 21h30min desta quarta-feira (19), na Arena.

A única diferença em favor dos cariocas é o fato de pensarem no clássico com o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil, que só será disputada após o término do Brasileirão. Antes disso, buscam uma reação na tabela de classificação.

Derrotas consecutivas

A chegada de Fernando Diniz fez os vascaínos deixarem para trás o temor com a zona de rebaixamento e sonharem com vaga na Libertadores.

Em determinado momento, a equipe chegou a enfileirar quatro vitórias consecutivas. Porém, o time não vence há três partidas — foi derrotado por São Paulo, Botafogo e Juventude.

O clube de São Januário tem 42 pontos (dois a mais do que o Grêmio) e está em 11º lugar, três posições acima do Tricolor.

— O time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que houve, esse é o terceiro ou quarto momento na competição em que flutuamos para baixo. Temos que aprender agora como aprendemos das outras vezes, e voltar a subir — avaliou o treinador antes da parada da data Fifa.

Desfalques pela data Fifa

Para buscar a reação, o Vasco também precisa montar um quebra-cabeças por conta dos desfalques causados pelas convocações.

Além do lateral-direito Paulo Henrique, que serve à Seleção Brasileira no jogo contra a Tunísia, nesta terça (18), o zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gomez estão com a Colômbia que enfrenta a Austrália.

Lateral liberado pelo Uruguai

O que minimiza o prejuízo é que o lateral Puma Rodríguez foi liberado pela seleção uruguaia, que enfrentará os Estados Unidos.

— A gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantias a gente não tem, mas trabalho e seriedade... Está todo mundo querendo fazer melhor. Vamos preparar o time para ir lá em Porto Alegre, teremos desfalques importantes. PH, o Cuesta provavelmente não chega para o jogo, Andrés Gómez. Saber fazer o melhor possível para ter um bom resultado em Porto Alegre — projetou Diniz.

A provável escalação vascaína tem Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.