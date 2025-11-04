De G-6 ao Z-4: o contraste do Grêmio como mandante e visitante no Brasileirão

Rendimento defensivo como visitante é problema no Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio no Brasileirão de 2025 vive com uma crise de dupla personalidade. Na Arena, o rendimento colocaria o time na zona de classificação à Libertadores. Mas, quando é visitante, o aproveitamento despenca.

Pelos números, em jogos em frente ao seu torcedor, a equipe estaria no G-6. Fora de Porto Alegre, os números são de vice-lanterna da competição.

No conforto da Arena

Após alguns meses com problemas, o Tricolor encontrou a receita para fazer valer o fator local. No conforto do seu estádio, o time voltou a ser forte e vibrante. O aproveitamento neste recorte é de 57,8% dos pontos. Ou seja: quando joga na Arena, o Grêmio tem rendimento superior ao do Bahia. O time de Salvador é quinto colocado, com 55%.

— O Campeonato Brasileiro nessa reta final vai ser assim. Nós ganhamos do São Paulo de 2 a 0, a gente vem aqui e a gente perde. A gente vai ter que ganhar dos outros adversários na nossa casa. São jogos parelhos, que a produção vai ser definida em pequenos detalhes. Achei que a equipe foi bem nesse aspecto de um modo geral, pecou nesses pequenos detalhes — afirmou Mano Menezes, após a derrota.

Como visitante

Após a derrota da última rodada para o Corinthians, e com os demais jogos da 31ª rodada do Brasileirão, o aproveitamento do Grêmio como visitante é de apenas 27% dos pontos. Entre os 20 participantes, o Tricolor ocupa o 14º lugar no ranking dos visitantes da competição.

Após 16 jogos, o clube soma 13 pontos. São três vitórias, quatro empates e nove derrotas. São 15 gols feitos, contra 28 sofridos. Só o Vitória, com 32, e o Juventude, 39 gols sofridos, apresentam pior rendimento defensivo.

Se não contar o Gre-Nal e o jogo contra o Juventude, partidas disputadas no Estado, o número despenca ainda mais: o Tricolor soma apenas 16,7% dos pontos. Contra qualquer adversário fora do Rio Grande do Sul, o Grêmio tem rendimento pior do que o do Sport, lanterna do Brasileirão e provável rebaixado, com 18% de aproveitamento.

— Diferentemente do jogo passado nosso fora de casa, achei que fomos competitivos. Não fizemos pontos por outros detalhes. Não vencemos em casa, começamos a fazer os resultados. Depois, resultados meio apertados, e resultados com jogo melhor, com mais qualidade. É a evolução que a equipe vai apresentando. À medida que vai crescendo, talvez a gente possa encontrar outras soluções. A equipe pode amadurecer um pouco nesta reta final — projetou o técnico tricolor.

Distância do G-7 e do Z-4

Atualmente em 11º lugar, o Grêmio está oito pontos distante do Fluminense. O clube carioca é sétimo lugar, dentro do bloco atual de classificados para a Libertadores do ano que vem. A vantagem para o Santos, 16º lugar e primeira equipe fora do Z-4, é de seis pontos.

Nos sete jogos restantes, o Grêmio recebe Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Fluminense. E vai enfrentar Fortaleza, Botafogo e Sport fora de casa para encerrar a competição.