Cristaldo ou Monsalve: Grêmio volta a ter meia de origem para jogo contra o Vasco

Cristaldo é um dos favoritos para ficar com a vaga de Edenilson, suspenso, contra o Vasco. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

A ausência de Edenilson abre uma vaga para um dos meias do Grêmio retornar ao time. Cristaldo e Monsalve, ambos destaques por momentos nos últimos anos do time, disputam um lugar entre os titulares para a partida desta quarta-feira (19) na Arena contra o Vasco. Uma nova chance para os gringos reconquistarem o espaço perdido ao longo de 2025. E também se colocarem novamente na briga pelo protagonismo para a próxima temporada.

O argentino larga na frente em busca da vaga, já que Monsalve não treinou nesta segunda-feira (17) e virou dúvida para o confronto.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Fortaleza, Edenilson será desfalque nesta quarta. Uma ausência que desmancha a estrutura mais sólida encontrada até agora pela comissão técnica. Mesmo que o camisa 8 não seja um armador na essência, o encaixe do setor passava pela movimentação do volante.

Antes do fechamento da janela, Mano esperava a contratação de um jogador para a função. A peça buscada foi Willian, mesmo com um perfil um pouco diferente, mas o meia-atacante está lesionado e só deve voltar na partida contra o Palmeiras;

— Considero Edenilson um excelente coadjuvante no papel de armador, mas precisamos de um jogador principal nessa posição que consiga entregar o que toda a equipe requer — explicou Mano.

Sem Willian e Edenilson, agora a alternativa mais provável é a repetição do modelo de equipe com um meia-armador de origem, A definição deve acontecer no treino desta terça-feira no CT Luiz Carvalho, no último trabalho antes da partida contra os cariocas. Com dois candidatos como favoritos.

— Acho que a importância deles é literalmente entender bem o planejamento de jogo que o Mano está passando para eles ali. Eles entendem bem a característica dos jogadores que eles têm como companheiro e eles têm certeza que entendem porque estão trabalhando, a gente já está na reta final. Então eu vejo que é mais uma questão do puro entendimento dos últimos jogos que o Mano está trazendo para a equipe e eles poderem traduzir dentro daquilo que eles conseguem o melhor deles ali. Basicamente isso aí — opinou Tcheco, que desempenhou a função com Mano entre 2006 e 2007 no Grêmio.

Meia artilheiro em 2024

Cristaldo é o mais experiente na disputa. No clube desde o início de 2023, o argentino de 29 anos oscilou muito de rendimento nas últimas temporadas. Ele terminou seu primeiro ano no Brasil com 11 gols e 12 assistências em 54 jogos. Em 2024, sem Suárez, o camisa 10 foi o artilheiro do time com 13 gols e quem mais entrou em campo. Ele fez 59 jogos, mas perdeu a titularidade em diversos momentos da temporada.

O ano de 2025 começou com a expectativa de recuperação. O meia era um dos jogadores de confiança de Gustavo Quinteros, mas acabou o Gauchão em baixa pelo desempenho ruim. Monsalve corre por fora nessa disputa. A comissão técnica entendia que ele poderia render mais como um armador pelo lado do campo, mas o colombiano pediu para disputar posição na faixa central.

— Perguntei no quadro que estava montado o time que ia jogar hoje (domingo) aonde ele se via, e ele me mostrou uma posição que não é exatamente a que eu vejo ele. Então, contra argumentamos, conversamos, mostramos coisas e disse que, se fizer essa função que tu está te vendo, tem que fazer isso, isso e isso, porque a função exige. Não é uma questão de eu gostar ou não. Pode ser que lá na frente vá fazer, pode ser que ele mostre para mim que ele tem a capacidade, a característica para fazer e eu, com a maior facilidade, vou me entregar e vou colocar ele nessa posição — explicou o treinador.

Monsalve ou Cristaldo. Um deles será a esperança do Grêmio para levar o time ao ataque e conquistar a vitória sobre o Vasco nesta quarta. Uma nova oportunidade para que um deles possa assumir o papel de protagonismo que é esperado do meia-armador.