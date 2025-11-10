Um empate com gosto de derrota para o Grêmio no Castelão, neste domingo (9). A partida contra o Fortaleza, pela 33ª rodada, terminou em 2 a 2 e deixou o Tricolor com 40 pontos, na 14º posição.
O Fortaleza, habitante há muito tempo da zona de rebaixamento, saiu ganhando com gol aos seis minutos. Kannemann errou na saída de bola e a bola sobrou para Bareiro abrir o placar.
Apesar disso, o Grêmio dominou o primeiro tempo e a virada veio ao natural. Carlos Vinícius fez um gol à la Ronaldo Nazário, aparecendo por trás do goleiro, e Marlon driblou o defensor na área para marcar um golaço.
Se a atitude tivesse se mantido na segunda etapa, o Grêmio teria vencido. Mas o time recuou e sofreu a pressão do Fortaleza. Em um dos contra-ataques, os donos da casa conseguiram uma falta na intermediária e Matheus Pereira bateu de longe, direto no gol, encobrindo Volpi, para empatar.
O próximo compromisso do Grêmio é após a data Fifa, em 19 de novembro, contra o Vasco, na Arena.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Seu erro custou dois pontos importantes para o Grêmio. Nota 4
João Lucas
Apoiou mais no primeiro tempo. Pouco fez na segunda etapa. Nota 5
Noriega
Foi o zagueiro gremista mais seguro da partida. Nota 6
Kannemann
Errou na origem do primeiro gol. E depois teve outros lances com falhas. Nota 4
Marlon
Marcou um belo gol. Depois de ser importante no ataque, ficou preso na defesa na segunda etapa. Nota 6,5
Cuéllar
Um bom primeiro tempo. Sem condições físicas para suportar a segunda etapa. Nota 5
Arthur
É um oásis de qualidade entre os meio-campistas do Grêmio. Nota 6,5
Alysson
Arriscou alguns lances de perigo pelo lado direito. Pouco produziu. Nota 5,5
Edenilson
Perdeu duas boas oportunidades na área do Fortaleza. Nota 5,5
Amuzu
Virou peça importante do time no ataque. Mas também ficou muito preso na marcação. Nota 5,5
Carlos Vinícius
Um gol de oportunismo puro. Depois, deu bela assistência para Marlon. Boa atuação. Nota 7,5
Cristaldo
Entrou aberto pelo lado direito. Pouco fez. Nota 5
André Henrique
Mais envolvido na marcação do que na criação. Nota 5,5
Dodi
Um pouco mais de intensidade na marcação. Nota 6
Gustavo Martins
Teve a missão de proteger melhor a área. Nota 6
Aravena
Perdeu uma chance dentro da pequena área. Nota 5
Fortaleza
Matheus Pereira foi expulso no último lance. Mas o autor do gol de empate melhorou a distribuição de passes da sua equipe quando entrou no segundo tempo.
