Grêmio

Como foram
Notícia

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Fortaleza

Bareiro abriu o placar, Carlos Vinicius e Marlon viraram para o Tricolor e Matheus Pereira fez o gol de empate

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS