Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Um empate com gosto de derrota para o Grêmio no Castelão, neste domingo (9). A partida contra o Fortaleza, pela 33ª rodada, terminou em 2 a 2 e deixou o Tricolor com 40 pontos, na 14º posição.

O Fortaleza, habitante há muito tempo da zona de rebaixamento, saiu ganhando com gol aos seis minutos. Kannemann errou na saída de bola e a bola sobrou para Bareiro abrir o placar.

Apesar disso, o Grêmio dominou o primeiro tempo e a virada veio ao natural. Carlos Vinícius fez um gol à la Ronaldo Nazário, aparecendo por trás do goleiro, e Marlon driblou o defensor na área para marcar um golaço.

Se a atitude tivesse se mantido na segunda etapa, o Grêmio teria vencido. Mas o time recuou e sofreu a pressão do Fortaleza. Em um dos contra-ataques, os donos da casa conseguiram uma falta na intermediária e Matheus Pereira bateu de longe, direto no gol, encobrindo Volpi, para empatar.

O próximo compromisso do Grêmio é após a data Fifa, em 19 de novembro, contra o Vasco, na Arena.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Seu erro custou dois pontos importantes para o Grêmio. Nota 4

João Lucas

Apoiou mais no primeiro tempo. Pouco fez na segunda etapa. Nota 5

Noriega

Foi o zagueiro gremista mais seguro da partida. Nota 6

Kannemann

Errou na origem do primeiro gol. E depois teve outros lances com falhas. Nota 4

Marlon

Marcou um belo gol. Depois de ser importante no ataque, ficou preso na defesa na segunda etapa. Nota 6,5

Cuéllar

Um bom primeiro tempo. Sem condições físicas para suportar a segunda etapa. Nota 5

Arthur

É um oásis de qualidade entre os meio-campistas do Grêmio. Nota 6,5

Alysson

Arriscou alguns lances de perigo pelo lado direito. Pouco produziu. Nota 5,5

Edenilson

Perdeu duas boas oportunidades na área do Fortaleza. Nota 5,5

Amuzu

Virou peça importante do time no ataque. Mas também ficou muito preso na marcação. Nota 5,5

Carlos Vinícius

Um gol de oportunismo puro. Depois, deu bela assistência para Marlon. Boa atuação. Nota 7,5

Cristaldo

Entrou aberto pelo lado direito. Pouco fez. Nota 5

André Henrique

Mais envolvido na marcação do que na criação. Nota 5,5

Dodi

Um pouco mais de intensidade na marcação. Nota 6

Gustavo Martins

Teve a missão de proteger melhor a área. Nota 6

Aravena

Perdeu uma chance dentro da pequena área. Nota 5

Fortaleza

Matheus Pereira foi expulso no último lance. Mas o autor do gol de empate melhorou a distribuição de passes da sua equipe quando entrou no segundo tempo.