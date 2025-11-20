O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. Os gols de Carlos Vinicius e Amuzu encheram de alívio os 33 mil torcedores que estiveram presentes na Arena e afastaram ainda mais o time da zona de rebaixamento.
Foi um primeiro tempo equilibrado, com leve superioridade do Grêmio no ataque. Carlos Vinicius e Amuzu formaram uma dupla que deu trabalho para a defesa vascaína. Cristaldo também foi bem participativo no ataque. No entanto, faltou capricho nas finalizações para matar logo o jogo.
O Grêmio continuou melhor na segunda etapa e foi logo recompensado. Carlos Vinicius fez um legítimo gol de centroavante, bem posicionado na área para receber o cruzamento de Pavon, dominar e bater.
Quando o Vasco começou a se empolgar e se aproximar mais da área, o Tricolor reagiu com um contra-ataque puxado por João Lucas. O lateral deu um baita passe para Amuzu que passou pela marcação, entrou na área e chutou com categoria no cantinho do gol.
Com o resultado, o Grêmio chega a 43 pontos e fica momentaneamente na 11º posição. O próximo compromisso do Tricolor é no sábado (22), contra o Botafogo, no Nilton Santos.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Um verdadeiro espectador da partida. Nota 6
Marcos Rocha
Praticamente um defensor para que Pavon atacasse pelo lado direito. Nota 6
Gustavo Martins
Só perdeu um duelo pelo alto para Vegetti. Nota 6
Wagner Leonardo
Justificou a aposta de Mano. Marcou bem e saiu bem nas antecipações. Nota 6,5
Marlon
Combinou bem com Amuzu nas investidas para atacar. Nota 6
Dodi
Muito eficiente nos desarmes. Anulou Coutinho. Nota 6,5
Arthur
Outra atuação de luxo. Só faltou finalizar melhor as chances que teve. Nota 7
Pavon
Cumpriu o que foi pedido. Erra mais do que o desejado, mas fez o cruzamento para o gol de Carlos Vinicius. Nota 6
Cristaldo
Perdeu duas chances quase na pequena área. Fez um dos seus melhores jogos no Brasileirão, mesmo com os desperdícios. Nota 6,5
Amuzu
Foi o atacante mais acionado da noite. Criou três boas oportunidades até marcar um belo gol. Nota 7,5
Carlos Vinícius
Um gol de camisa 9. Dominou os duelos na área do Vasco. Nota 7,5
João Lucas
Quase um zagueiro. Não se soltou muito. Nota 6
Cuéllar
Melhorou um pouco a proteção. Nota 6
Alysson
O atacante entrou para explorar o contra-ataque no lado direito. Nota 6
Camilo
Entrou no final. Sem nota
André Henrique
Entrou no final. Sem nota
Vasco
Léo Jardim evitou que a noite gremista terminasse mais tranquila. O goleiro fez uma série de boas defesas para salvar o Vasco.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.