O Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 2 na noite de terça-feira (25), na Arena, e afastou de vez o risco do rebaixamento. Com o resultado, o Tricolor chega a 46 pontos e fica, momentaneamente, na nona posição da tabela.
Mesmo com time inteiramente reserva, o Palmeiras começou melhor a partida e pressionou a defesa gremista. Como resultado, Facundo Torres abriu o placar aos 23 minutos. No finalzinho do primeiro tempo, Amuzu marcou e deixou tudo igual.
Na volta do intervalo, as mudanças promovidas por Mano Menezes fizeram efeito. Alysson e Willian, em campo pela primeira vez após lesão, entraram no lugar de Pavon e Edenilson e melhoraram a presença ofensiva do Grêmio. O Tricolor chegou ao 3 a 1 com dois pênaltis, convertidos por Carlos Vinicius e Willian. Aos 49 do segundo tempo, Benedetti conseguiu descontar.
O próximo compromisso do Grêmio é na terça-feira (2), contra o Fluminense, na Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Sem chance de defesa nos gols do Palmeiras. Nota 6
Marcos Rocha
Muitas dificuldades na marcação no primeiro tempo. Melhorou muito na segunda etapa. Nota 6
Wagner Leonardo
Acaba prejudicado por jogar pelo lado direito. Nota 5,5
Kannemann
Teve dificuldades com a movimentação de Facundo Torres. Cresceu de rendimento com o time. Nota 6
Marlon
Conseguiu se soltar mais após o gol do Palmeiras. Nota 6
Dodi
Um pouco perdido na movimentação palmeirense. Melhorou no segundo tempo. Nota 6
Arthur
É o ponto de equilíbrio do Grêmio. Além de tudo que faz no meio, apareceu na área e sofreu pênalti. Nota 7,5
Pavon
Fez bons 45 minutos. Encontrou um passe para Edenilson desperdiçar a chance. Deixou um pouco a desejar na marcação. Nota 6,5
Edenilson
Perdido no meio. Nem marcou ou armou. Perdeu um gol dentro da área. Nota 4,5
Amuzu
Outra boa colaboração do atacante. Marcou um belo gol no final do primeiro tempo. Nota 7,5
Carlos Vinícius
Infernizou os zagueiros do Palmeiras. Cavou e converteu um pênalti. Nota 7,5
Willian
É o toque de qualidade no time que fez falta em boa parte do Brasileirão. Nota 7
Alysson
Não aproveitou a oportunidade. Muito afobado. Nota 5,5
Cristaldo
Entrou bem. Fez a jogada que terminou em pênalti e construiu outro ataque perigoso. Nota 6,5
Cuéllar
Entrega mais com a bola que Dodi. Nota 6
João Lucas
Entrou no final. Sem nota
Palmeiras
O time reserva fez um bom enfrentamento na Arena. Jefté foi um dos jogadores que deixou boa impressão. O ala soube explorar as falhas de marcação gremista.
