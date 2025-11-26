Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 2 na noite de terça-feira (25), na Arena, e afastou de vez o risco do rebaixamento. Com o resultado, o Tricolor chega a 46 pontos e fica, momentaneamente, na nona posição da tabela.

Mesmo com time inteiramente reserva, o Palmeiras começou melhor a partida e pressionou a defesa gremista. Como resultado, Facundo Torres abriu o placar aos 23 minutos. No finalzinho do primeiro tempo, Amuzu marcou e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, as mudanças promovidas por Mano Menezes fizeram efeito. Alysson e Willian, em campo pela primeira vez após lesão, entraram no lugar de Pavon e Edenilson e melhoraram a presença ofensiva do Grêmio. O Tricolor chegou ao 3 a 1 com dois pênaltis, convertidos por Carlos Vinicius e Willian. Aos 49 do segundo tempo, Benedetti conseguiu descontar.

O próximo compromisso do Grêmio é na terça-feira (2), contra o Fluminense, na Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem chance de defesa nos gols do Palmeiras. Nota 6

Marcos Rocha

Muitas dificuldades na marcação no primeiro tempo. Melhorou muito na segunda etapa. Nota 6

Wagner Leonardo

Acaba prejudicado por jogar pelo lado direito. Nota 5,5

Kannemann

Teve dificuldades com a movimentação de Facundo Torres. Cresceu de rendimento com o time. Nota 6

Marlon

Conseguiu se soltar mais após o gol do Palmeiras. Nota 6

Dodi

Um pouco perdido na movimentação palmeirense. Melhorou no segundo tempo. Nota 6

Arthur

É o ponto de equilíbrio do Grêmio. Além de tudo que faz no meio, apareceu na área e sofreu pênalti. Nota 7,5

Pavon

Fez bons 45 minutos. Encontrou um passe para Edenilson desperdiçar a chance. Deixou um pouco a desejar na marcação. Nota 6,5

Edenilson

Perdido no meio. Nem marcou ou armou. Perdeu um gol dentro da área. Nota 4,5

Amuzu

Outra boa colaboração do atacante. Marcou um belo gol no final do primeiro tempo. Nota 7,5

Carlos Vinícius

Infernizou os zagueiros do Palmeiras. Cavou e converteu um pênalti. Nota 7,5

Willian

É o toque de qualidade no time que fez falta em boa parte do Brasileirão. Nota 7

Alysson

Não aproveitou a oportunidade. Muito afobado. Nota 5,5

Cristaldo

Entrou bem. Fez a jogada que terminou em pênalti e construiu outro ataque perigoso. Nota 6,5

Cuéllar

Entrega mais com a bola que Dodi. Nota 6

João Lucas

Entrou no final. Sem nota

Palmeiras

O time reserva fez um bom enfrentamento na Arena. Jefté foi um dos jogadores que deixou boa impressão. O ala soube explorar as falhas de marcação gremista.