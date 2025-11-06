Deu Cruzeiro nesta quarta-feira (5), na Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Grêmio perdeu por 1 a 0 e caiu da 11ª para a 13ª posição, com 39 pontos. O gol dos mineiros foi marcado por Fabrício Bruno.
O Grêmio começou o time com a mesma base dos últimos dois jogos, à exceção de Kannemann, que entrou no lugar de Wagner Leonardo.
O destaque do jogo foi o goleiro Cássio, que catou todas as bolas que o Grêmio, com muito esforço, aproximou do gol.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Algumas boas defesas no jogo. Sem culpa no gol. Nota 6
João Lucas
Começou bem na dobradinha com Alysson. Mas errou em momentos chave. Nota 5
Noriega
Perdeu no alto para Fabrício Bruno no gol do Cruzeiro. Bons desarmes com bola rolando. Nota 5,5
Kannemann
Soube conter algumas investidas de Kaio Jorge. Mas passou trabalho com as triangulações do Cruzeiro. Nota 5,5
Marlon
Atacou mais do que nos últimos jogos. Mas ainda entrega algumas oportunidades para os adversários na marcação. Nota 5,5
Dodi
Entregou pouco quando o Grêmio tinha a bola. Nota 5,5
Arthur
Outra vez foi o diferencial técnico do time. Marcou, armou e finalizou. Nota 6,5
Alysson
Começou a partida muito bem pelo lado direito. Caiu de rendimento no segundo tempo. Nota 6
Edenilson
Esse posicionamento o deixa perto do gol adversário. O problema é que o camisa 8 desperdiça quase todas as chances. Nota 6
Amuzu
Construiu alguns bons momentos pela esquerda. Mas acabou muito isolado. Nota 6
Carlos Vinícius
Perdeu os duelos que o time precisava de sua vitória pessoal. Nota 5
André Henrique
Teve poucas oportunidades sem um armador no time. Passou a noite brigando por cruzamentos. Nota 5,5
Pavon
Simboliza o momento do time. Luta e corre. Só que deixa muito a desejar na parte técnica. Nota 4,5
Cristaldo
A equipe precisava de um meia-armador. O argentino não conseguiu ser essa peça. Nota 5
Cristian Olivera
Tem velocidade e iniciativa. Só que também não entrega o necessário na parte técnica. Nota 5
Monsalve
Entrou no final. Sem nota
Cruzeiro
Cássio teve papel decisivo para a vitória. O goleiro da equipe mineira fez defesas para garantir a vitória
