Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Deu Cruzeiro nesta quarta-feira (5), na Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Grêmio perdeu por 1 a 0 e caiu da 11ª para a 13ª posição, com 39 pontos. O gol dos mineiros foi marcado por Fabrício Bruno.

O Grêmio começou o time com a mesma base dos últimos dois jogos, à exceção de Kannemann, que entrou no lugar de Wagner Leonardo.

O destaque do jogo foi o goleiro Cássio, que catou todas as bolas que o Grêmio, com muito esforço, aproximou do gol.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Algumas boas defesas no jogo. Sem culpa no gol. Nota 6

João Lucas

Começou bem na dobradinha com Alysson. Mas errou em momentos chave. Nota 5

Noriega

Perdeu no alto para Fabrício Bruno no gol do Cruzeiro. Bons desarmes com bola rolando. Nota 5,5

Kannemann

Soube conter algumas investidas de Kaio Jorge. Mas passou trabalho com as triangulações do Cruzeiro. Nota 5,5

Marlon

Atacou mais do que nos últimos jogos. Mas ainda entrega algumas oportunidades para os adversários na marcação. Nota 5,5

Dodi

Entregou pouco quando o Grêmio tinha a bola. Nota 5,5

Arthur

Outra vez foi o diferencial técnico do time. Marcou, armou e finalizou. Nota 6,5

Alysson

Começou a partida muito bem pelo lado direito. Caiu de rendimento no segundo tempo. Nota 6

Edenilson

Esse posicionamento o deixa perto do gol adversário. O problema é que o camisa 8 desperdiça quase todas as chances. Nota 6

Amuzu

Construiu alguns bons momentos pela esquerda. Mas acabou muito isolado. Nota 6

Carlos Vinícius

Perdeu os duelos que o time precisava de sua vitória pessoal. Nota 5

André Henrique

Teve poucas oportunidades sem um armador no time. Passou a noite brigando por cruzamentos. Nota 5,5

Pavon

Simboliza o momento do time. Luta e corre. Só que deixa muito a desejar na parte técnica. Nota 4,5

Cristaldo

A equipe precisava de um meia-armador. O argentino não conseguiu ser essa peça. Nota 5

Cristian Olivera

Tem velocidade e iniciativa. Só que também não entrega o necessário na parte técnica. Nota 5

Monsalve

Entrou no final. Sem nota

Cruzeiro

Cássio teve papel decisivo para a vitória. O goleiro da equipe mineira fez defesas para garantir a vitória