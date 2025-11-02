Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Corinthians

O Grêmio perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na Arena Itaquera neste domingo (2). Gustavo Henrique e Memphis Depay, de pênalti, marcaram os gols do time paulista.
O Tricolor permanece na 11ª posição, com 39 pontos. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 20h, contra o Cruzeiro em Porto Alegre.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Um milagre e uma falha. Sem chances de defesa no pênalti. Nota 4,5
João Lucas
Alguns cruzamentos perigosos. Errou na origem do lance que acabou em gol do Corinthians. Nota 5
Noriega
Algumas falhas técnicas em momentos importantes. Envolvido no primeiro gol. Nota 5,5
Wagner Leonardo
Protegeu bem a área das investidas de Yuri Alberto. Nota 6
Marlon
Uma cobrança de falta perigosa. Pouco acionado após a desvantagem. Nota 5
Dodi
Não encontrou a movimentação de Garro. Um pênalti bobo. Nota 4
Arthur
É o diferencial do time. Coisas boas costumam acontecer quando ele está com a bola. Nota 6,5
Alysson
Fez um primeiro tempo de muitos erros técnicos. Melhorou um pouco na segunda etapa. Nota 5
Edenilson
Perdido nas tentativas de pressionar a saída de bola e ajudar a proteção da área gremista. Nota 4,5
Amuzu
A melhor opção ofensiva do time na tarde. Soube usar sua velocidade em prol do time. Nota 6,5
Carlos Vinícius
Soube fazer o pivô em alguns momentos. Mas acabou bem marcado pelos três zagueiros. Nota 5,5
Cristaldo
Praticamente não tocou na bola no tempo em que esteve em campo. Nota 4,5
Pavon
Outra atuação de muita transpiração e pouca produção com a bola. Um cruzamento que terminou em bola na trave de André Henrique. Nota 6
Cristian Olivera
Outra vez foi opção. E mais uma vez justificou o status de reserva. Parece realmente estar com a cabeça no Uruguai. Nota 4,5
Cuéllar
Entrou no final. sem nota
André Henrique
Acertou o travessão nos minutos finais. Melhor chance do Grêmio no dia. Nota 6