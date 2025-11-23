Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio perdeu para o Botafogo por 3 a 2 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Tricolor sofreu gols de Cuiabano, Artur e Marçal e descontou com André Henrique e Carlos Vinícius.

Com o resultado, o Grêmio estaciona nos 43 pontos. No restante da rodada, pode perder até três posições. Na terça-feira (25), o adversário será o Palmeiras, na Arena.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Volpi

A cabeçada do terceiro gol foi de perto, mas não muito longe dele. Nota 5

Marcos Rocha

Sofreu na marcação e errou o passe que iniciou a jogada do segundo gol do Botafogo. Nota 4,5

Noriega

Um dos seus piores jogos como zagueiro do Grêmio. Foi batido com facilidade no primeiro gol. Saiu lesionado. Nota 5

Gustavo Martins

Deslocado para o lado esquerdo da zaga, teve uma atuação deslocada dos seus melhores momentos. Não parou o ataque adversário. Nota 5

Marlon

Artur teve liberdade pelo seu lado. Apresentou marcação frouxa. Nota 5

Cuéllar

Cedeu muitos espaços na frente da área gremista. Com a bola, rendeu um pouco melhor. Nota 5,5

Dodi

Toda a sua dedicação não impediu de deixar áreas generosas para o Botafogo dominar o meio-campo. Nota 5

Edenilson

Sem poder de marcação, o Botafogo deitou e rolou na saída de bola. Nota 4,5

Alysson

Durou apenas 45 minutos em campo. Não teve nenhuma vitória pessoal e não conteve os avanços de Cuiabano. Saiu no intervalo. Nota 4,5

Lucas Esteves

É o caso do baterista no piano. Jogou mais à frente, mas sem o mínimo sucesso. Saiu no intervalo. Nota 4

André Henrique

Ilhado no primeiro tempo, foi um batalhador. Com companhia, marcou um gol. Nota 6,5

Pavón

Se jogasse sempre assim, seria ídolo da torcida. Dedicação máxima e duas assistências. Nota 7

Cristaldo

Com ele em campo, o Grêmio atacou com maior organização. Nota 6

Aravena

De todos que entraram, foi o que menos influenciou o jogo. Apagado. Nota 5,5

Viery

Mais do que sua atuação, ao entrar colocou Gustavo Martins em sua posição. Nota 6

Carlos Vinícius

Nove jogos e nove gols. Com ele, o volume de finalizações aumenta muito. Nota 7

Como foi o adversário?

Pouco aproveitado na Arena, Cuiabano se transforma quando enfrenta o Grêmio A vitória do Botafogo começou pelos seus pés.