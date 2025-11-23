O Grêmio perdeu para o Botafogo por 3 a 2 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Tricolor sofreu gols de Cuiabano, Artur e Marçal e descontou com André Henrique e Carlos Vinícius.
Com o resultado, o Grêmio estaciona nos 43 pontos. No restante da rodada, pode perder até três posições. Na terça-feira (25), o adversário será o Palmeiras, na Arena.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Volpi
A cabeçada do terceiro gol foi de perto, mas não muito longe dele. Nota 5
Marcos Rocha
Sofreu na marcação e errou o passe que iniciou a jogada do segundo gol do Botafogo. Nota 4,5
Noriega
Um dos seus piores jogos como zagueiro do Grêmio. Foi batido com facilidade no primeiro gol. Saiu lesionado. Nota 5
Gustavo Martins
Deslocado para o lado esquerdo da zaga, teve uma atuação deslocada dos seus melhores momentos. Não parou o ataque adversário. Nota 5
Marlon
Artur teve liberdade pelo seu lado. Apresentou marcação frouxa. Nota 5
Cuéllar
Cedeu muitos espaços na frente da área gremista. Com a bola, rendeu um pouco melhor. Nota 5,5
Dodi
Toda a sua dedicação não impediu de deixar áreas generosas para o Botafogo dominar o meio-campo. Nota 5
Edenilson
Sem poder de marcação, o Botafogo deitou e rolou na saída de bola. Nota 4,5
Alysson
Durou apenas 45 minutos em campo. Não teve nenhuma vitória pessoal e não conteve os avanços de Cuiabano. Saiu no intervalo. Nota 4,5
Lucas Esteves
É o caso do baterista no piano. Jogou mais à frente, mas sem o mínimo sucesso. Saiu no intervalo. Nota 4
Opiniões sobre o desempenho tricolor na partida da 35ª rodada
André Henrique
Ilhado no primeiro tempo, foi um batalhador. Com companhia, marcou um gol. Nota 6,5
Pavón
Se jogasse sempre assim, seria ídolo da torcida. Dedicação máxima e duas assistências. Nota 7
Cristaldo
Com ele em campo, o Grêmio atacou com maior organização. Nota 6
Aravena
De todos que entraram, foi o que menos influenciou o jogo. Apagado. Nota 5,5
Viery
Mais do que sua atuação, ao entrar colocou Gustavo Martins em sua posição. Nota 6
Carlos Vinícius
Nove jogos e nove gols. Com ele, o volume de finalizações aumenta muito. Nota 7
Como foi o adversário?
Pouco aproveitado na Arena, Cuiabano se transforma quando enfrenta o Grêmio A vitória do Botafogo começou pelos seus pés.
