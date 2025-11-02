Corinthians x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Corinthians x Grêmio: tudo sobre o jogo da 31ª rodada do Brasileirão 2025. Arte ZH

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.

O Tricolor vem de vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última rodada. Já o Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0, fora de casa.

Escalações confirmadas para Corinthians x Grêmio

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Grêmio: Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para Corinthians x Grêmio

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir a Corinthians x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere e a Globo anunciam a transmissão.

Como chegam Corinthians x Grêmio

Corinthians

Para enfrentar o Grêmio, Dorival Júnior terá os retornos de Matheuzinho e Maycon, que cumpriram suspensão diante do Vitória. Por outro lado, José Martínez e Raniele ficam foram pelo terceiro amarelo.

Ainda há algumas dúvidas: Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito), Hugo Souza (luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo) e André (lesão ligamentar no tornozelo direito) estavam no departamento médico e devem seguir fora.

Grêmio

Para este jogo, o técnico Mano Menezes deve ter apenas uma dúvida na formação titular. João Lucas, que iniciou o último jogo, pode dar vaga a Gustavo Martins na lateral direita.

Em relação à lateral esquerda, Marlon segue como titular. Afinal, Marcos Rocha ainda se recupera de lesão muscular e é baixa.