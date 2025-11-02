Corinthians x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.
O Tricolor vem de vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última rodada. Já o Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0, fora de casa.
Escalações confirmadas para Corinthians x Grêmio
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Grêmio: Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Arbitragem para Corinthians x Grêmio
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)
Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir a Corinthians x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e a Globo anunciam a transmissão.
Como chegam Corinthians x Grêmio
Corinthians
Para enfrentar o Grêmio, Dorival Júnior terá os retornos de Matheuzinho e Maycon, que cumpriram suspensão diante do Vitória. Por outro lado, José Martínez e Raniele ficam foram pelo terceiro amarelo.
Ainda há algumas dúvidas: Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito), Hugo Souza (luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo) e André (lesão ligamentar no tornozelo direito) estavam no departamento médico e devem seguir fora.
Grêmio
Para este jogo, o técnico Mano Menezes deve ter apenas uma dúvida na formação titular. João Lucas, que iniciou o último jogo, pode dar vaga a Gustavo Martins na lateral direita.
Em relação à lateral esquerda, Marlon segue como titular. Afinal, Marcos Rocha ainda se recupera de lesão muscular e é baixa.
