Corinthians 2x0 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio foi derrotado pelo Corinthians neste domingo (2) na Arena Itaquera em São Paulo. Jogando fora de casa, o time de Mano Menezes viu os paulistas vencerem por 2 a 0, com gols de Gustavo Henrique e Memphis Depay.
O resultado fez o Tricolor seguir na 11ª posição, com 39 pontos.
No primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar em cobrança de escanteio. Tiago Volpi falhou e Gustavo Henrique tocou para dentro, com o gol vazio.
Na etapa final, Dodi colocou a mão na bola dentro da área. Memphis cobrou o pênalti e fez o segundo dos paulistas.
Na próxima rodada, na quarta-feira (5), o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, em Porto Alegre.