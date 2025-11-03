Conheça os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Paulo Caleffi

O torcedor do Grêmio decidirá no sábado (8) quem será o presidente do clube para o triênio 2026-28. Odorico Roman e Paulo Caleffi concorrem ao cargo máximo. Com eles, serão eleitos os integrantes do Conselho de Administração (CA).
A chapa de Caleffi tem os seguintes componentes no CA: Antônio Vicente Nunes; Luigi Gerace; Pedro Dalmagro; Richard Gurski; Ricardo Sessegolo; e Roger Fischer.
Ricardo Sessegolo
Conselheiro do Grêmio, é empresário do ramo da construção civil. É sócio das construtoras Goldsztein e Wolens.
Luigi Gerace
Corretor de imóveis, também é empresário. É sócio-proprietário da Luagge Imóveis. É conselheiro do Grêmio.
Pedro Dalmagro
Formado em engenharia de produção, atua como empresário. É sócio-proprietário da Dallasanta Empreendimentos, empresa gestora e empreendedora de ativos imobiliários. É conselheiro do Grêmio.
Richard Gurski
Médico-cirurgião, atua como professor da UFRGS. Também é sócio-proprietário do Instituto do Aparelho Digestivo do RS. É conselheiro do Grêmio.
Antônio Vicente Nunes
É delegado da Polícia Civil, onde atua como corregedor-geral da instituição. É conselheiro do Grêmio.
Roger Fischer
Advogado, é sócio-proprietário do escritório Roger Fischer Advocacia. Foi vice-presidente do Conselho Deliberativo gremista e integrante do Conselho Consultivo do clube.
