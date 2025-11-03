Conheça os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Paulo Caleffi

Na ordem: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Richard Gurski, Ricardo Sessegolo e Roger Fischer. Arquivo Pessoal / Divulgação

A chapa de Caleffi tem os seguintes componentes no CA: Antônio Vicente Nunes; Luigi Gerace; Pedro Dalmagro; Richard Gurski; Ricardo Sessegolo; e Roger Fischer.

Ricardo Sessegolo

Conselheiro do Grêmio, é empresário do ramo da construção civil. É sócio das construtoras Goldsztein e Wolens.

Luigi Gerace

Corretor de imóveis, também é empresário. É sócio-proprietário da Luagge Imóveis. É conselheiro do Grêmio.

Pedro Dalmagro

Formado em engenharia de produção, atua como empresário. É sócio-proprietário da Dallasanta Empreendimentos, empresa gestora e empreendedora de ativos imobiliários. É conselheiro do Grêmio.

Leia Mais Temperatura elevada nas falas e cumprimento gelado marcam o primeiro turno da eleição do Grêmio

Richard Gurski

Médico-cirurgião, atua como professor da UFRGS. Também é sócio-proprietário do Instituto do Aparelho Digestivo do RS. É conselheiro do Grêmio.

Antônio Vicente Nunes

É delegado da Polícia Civil, onde atua como corregedor-geral da instituição. É conselheiro do Grêmio.

Roger Fischer

Advogado, é sócio-proprietário do escritório Roger Fischer Advocacia. Foi vice-presidente do Conselho Deliberativo gremista e integrante do Conselho Consultivo do clube.