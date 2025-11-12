Confira as seis renovações de jogadores já acertadas pelo Grêmio antes da nova direção assumir

Edenilson é o caso mais recente de negociação encaminhada para ampliação contratual. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O economista Odorico Roman estará à frente do Grêmio a partir de dezembro. Ao lado do novo presidente, sua gestão guiará o clube até o final de 2028. Mas algumas decisões da atual direção terão reflexo na arrancada da próxima temporada. E os contatos entre as partes começaram instantes após a confirmação da vitória da Chapa 2 na eleição do sábado (8). Um dos itens que entrou na pauta de conversas é tema que virou polêmica entre torcedores: a renovação de Edenilson.

Ao longo deste ano, uma série de renovações contratuais de jogadores importantes encaminhou o grupo do Grêmio para 2026. Mas nem todos estão nesta mesma categoria.

Um dos casos, por exemplo, é o do zagueiro Rodrigo Ely. Afastado para a recuperação de uma cirurgia no joelho, o defensor teve seu vínculo ampliado até o final do ano que vem.

Conforme comunicado feito pelo clube no anúncio da sua contratação, esta ampliação é consequência do atingimento de uma meta do seu vínculo. O contrato inicial, anunciado em agosto de 2023, tinha dois anos e meio de validade (final de 2025), com a ampliação por mais um ano no caso do cumprimento de metas esportivas (dezembro de 2026).

Ampliação de contratos de titulares lesionados

Outros, no entanto, são movimentos pensados para proteger ativos importantes. São os casos de João Pedro, Villasanti e Braithwaite. O trio também está fora de ação por conta de lesões. Mas todos eram titulares no momento do acerto de novos vínculos. O lateral tinha contrato até o fim deste ano. Ampliou o prazo para o final de 2027.

Cobiçado pelo Palmeiras, Villasanti também estendeu seu vínculo. O paraguaio recebeu uma série de sondagens durante a temporada. Capitão em diversos momentos no último ano e destaque da equipe em anos anteriores, o jogador fez novo compromisso com o clube. Antes, o contrato era até 31 de dezembro de 2027. Agora, com a renovação anunciada em maio, o vínculo se estende até 31 de dezembro de 2029.

Caso semelhante ao de Braithwaite, fora de ação após ter rompido o tendão de Aquiles em setembro. O centroavante tinha acordo para ficar em Porto Alegre até a metade de 2026. Mas pelo bom rendimento, e também após sondagens de clubes do Exterior, o vínculo foi ampliado. O acordo atual o mantém ligado ao Grêmio até o final de 2027.

Potencial de boas vendas

Na avaliação de membros do atual departamento de futebol gremista ouvidos por Zero Hora, o clube conta com vários jogadores com potencial de boas vendas. Situação diferente da que foi encontrada no início da gestão Guerra. De volta da Série B, com mais de 30 jogadores dispensados ou negociados para a disputa da Primeira Divisão, o momento atual permite "gestão mais fácil".

Renovação com ídolo

Referência no clube, Kannemann foi outro movimento feito para garantir a permanência de um atleta importante. O argentino tinha vínculo até dezembro. Mas assinou novo compromisso, com um pequeno reajuste salarial, até o final de 2027.

E, por último, entra um movimento que rendeu polêmica entre os torcedores. O clube apresentou uma oferta de renovação a Edenilson. Prestes a completar 36 anos em dezembro, o meio-campista ficaria livre no mercado no mês que vem.

Edenilson

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, a oferta é considerada vantajosa por uma série de motivos. Além do rendimento técnico, o jogador também é uma das principais lideranças no vestiário e muito querido pelos companheiros e funcionários. Mas o rendimento esportivo também sustenta a aposta da atual direção.

Em 2025, Edenilson é o segundo no ranking de atletas mais utilizados. Seus 46 jogos só ficam atrás dos 47 de Dodi. Além disso, o meia é o líder em assistências com sete passes para os companheiros. E contribuiu com cinco gols.

Os novos contratos do Grêmio

Rodrigo Ely

Tinha contrato até 31/12/2025

Renovou até 31/12/2026

João Pedro

Tinha contrato até 31/12/2025

Renovou até 31/12/2027

Villasanti

Tinha contrato até 31/12/2027

Renovou até 31/12/2029

Braithwaite

Tinha contrato até 31/6/2026

Renovou até 31/12/2027

Kannemann

Tinha contrato até 31/12/2025

Renovou até 31/12/2027

Edenilson

Tem contrato até 31/12/2025

O Grêmio encaminhou a renovação de contrato do volante Edenilson por mais um ano.

