Como o Grêmio prepara o início da nova gestão em 2026

Marlon será adquirido junto ao Cruzeiro e permanece no clube para 2026 Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um dos mistérios a ser desfeito nas próximas semanas é por onde começará o Grêmio de 2026. Mesmo sem a posse da nova gestão eleita, o futuro departamento de futebol faz avaliações para entender quais peças serão buscadas para reforçar o grupo de jogadores. A análise ainda ocorre nos gabinetes, mas logo será colocada em prática. E mudanças estão previstas no atual vestiário do clube.

Mais do que prometer grandes contratações, uma das metas do departamento de futebol que assumirá o clube é tentar equilibrar as contas. Algo que Odorico Roman e seus pares acreditam que ajudará a garantir uma administração mais sustentável.

O grande reforço projetado pela próxima gestão é manter sempre os salários em dia. Essa será uma das prioridades da próxima direção. Algo que foi cumprido em quase toda a gestão de Alberto Guerra, tirando a turbulência do último mês com dificuldades financeiras causadas pelo conflito judicial da Libra contra o Flamengo e a patrocinadora máster não ter pago o valor estipulado no contrato.

Para isso, além de chegadas de reforços, a ideia é também negociar alguns dos jogadores que receberão propostas. E investir esses valores na contratação de novas opções para a comissão técnica. Na avaliação de Cesar Cidade Dias, comunicador do Grupo RBS, essa deve ser a prioridade da futura direção do clube.

— O que o Grêmio mais precisa é liberar jogadores, que ocupam a folha e prejudicam qualquer planejamento. Por isso, o grande reforço para este momento é um grande executivo, de renome e incontestável. O risco de economia ou improvisação não podem passam pela cabeça do Grêmio — opinou.

Quanto a nomes de reforços, alguns começaram a ser conhecidos nos últimos dias. O colunista de Zero Hora, Eduardo Gabardo, apurou que Everton Cebolinha é um dos jogadores em avaliação. O atacante do Flamengo interessa para a próxima temporada.

— O Grêmio precisa de mais um lateral-direito. Marcos Rocha não aguenta a temporada toda e o João Pedro tem histórico de lesões. Precisa de mais um zagueiro jovem. Um meio-campista de qualidade para compor o setor com Arthur e Cuéllar. Precisa manter os jogadores importantes, dispensar outros. Precisa ter sangue novo, uma cara nova em 2026. Decisões que passam também por quem vai treinar o time. E, por mim, será uma equipe que começará com o Gabriel Grando. E com mais algumas peças, principalmente no setor ofensivo — disse Gordo Léo, comunicador da Atlântida e torcedor gremista.

Uma reunião na próxima segunda-feira, na Arena, começará a traçar esse planejamento. A atual direção e seus sucessores terão a primeira conversa formal para detalhar as informações do clube e preparar o terreno para que Odorico e seus pares possam começar o trabalho de transição.