Marca tradicional dos gols de Vitor Roque, a comemoração imitando as garras de um tigre tem relação com o Grêmio. O atacante do Palmeiras contou a história de sua celebração na entrevista coletiva da Seleção nesta quinta-feira (13), em Londres.

— A comemoração veio porque meu pai tinha o apelido de Tigrão. Teve um jogo, pelo Athletico-PR, que fiz um gol e homenageei minha mãe. Depois, fiz para minha irmã. E meu pai perguntou: "E para mim, não vai ter, não?". Aí ficamos debatendo como seria a comemoração. Ele disse: "Faz o tigrão". Então, em um jogo contra o Grêmio, fiz um gol e comemorei assim — lembrou.

A curiosidade é que o Athletico-PR perdeu esse jogo. Em 27 de maio de 2023, o Grêmio de Renato Portaluppi, sem Suárez, venceu na Arena da Baixada por 2 a 1. Cuiabano abriu o placar aos 31, Vitor Roque empatou três minutos depois e, na saída do segundo tempo, Bruno Uvini marcou o gol da vitória tricolor.

A outra curiosidade: no segundo turno, o placar se inverteu. Na Arena, com Suárez em campo, o Grêmio saiu ganhando com gol de Besozzi, mas o Furacão virou, gols de Zapelli e Kaique Rocha.

