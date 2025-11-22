Como o duelo contra o Botafogo pode alavancar o início de 2026 para o Grêmio

Edenilson, que cumpriu suspensão contra o Vasco, será uma das novidades no jogo contra o Botafogo, neste sábado (22) Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mais do que três pontos estarão em jogo para o Grêmio na partida deste sábado (22), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Com uma vitória, além de atingir o "número mágico" de 45 pontos — e afastar definitivamente qualquer risco de rebaixamento — o Tricolor poderá alavancar os movimentos visando à temporada 2026.

O principal deles é a permanência do técnico Mano Menezes, que já é uma tendência, mas estará mais próxima de ser sacramentada oficialmente em caso de um resultado positivo no Nílton Santos.

Além disso, nesta hipótese, a direção eleita já poderá avançar em negociações para contratações de reforços.

Mas enquanto conversa com o presidente eleito Odorico Roman e seus pares, o treinador gremista prepara mudanças no time para a partida diante do Botafogo. Nenhuma delas, porém, será de ordem técnica.

As principais ausências serão o volante Arthur e o atacante Amuzu, preservados por desgaste físico.

No setor ofensivo, a tendência é de que Pavon permaneça na equipe na ponta direita, com o garoto Alysson sendo deslocado para o lado esquerdo.

Já no meio-campo, Edenilson retorna de suspensão e pode ser escalado na segunda função do setor, com Cristaldo permanecendo no time titular. A alternativa mais provável, porém, é a entrada de Cuéllar na vaga de Arthur, com o colombiano formando a dupla de volantes com Dodi.

Na zaga, por sua vez, haverá duas alterações. De volta da seleção peruana, Noriega retorna ao time titular, assim como Kannemann, que entra na vaga de Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Substituído da partida contra o Vasco, o lateral-direito Marcos Rocha está recuperado de dores e iniciará normalmente.

O provável time do Grêmio para o jogo contra o Botafogo, no sábado (22), às 19h30min, tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Cristaldo), Dodi e Edenilson; Pavon, Carlos Vinícius e Alysson.

Na rodada seguinte, contra o Palmeiras, na terça (25), na Arena, Mano Menezes terá o retorno de William, que está recuperado de lesão e só não jogará no Rio de Janeiro por conta da grama sintética do Nílton Santos.

Mas, dependendo do que ocorrer no fim de semana, o planejamento para 2026 poderá ser um assunto mais impactante na vida tricolor do que o confronto com os palmeirenses.