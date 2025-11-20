Como o black power de Willian, o "titio do kekelo", encoraja e aumenta a sensação de pertencimento da gremista Vivi, de 2 anos

Encontro entre Willian e Vivi. Igor Póvoa / Grêmio

Cabelo crespo, com formato arredondado e tom escuro. A reação da pequena Maria Vitória, 2 anos, ao ver Willian na TV foi imediata:

— Igual ao meu.

Vivi, como é chamada pela família, se reconheceu no cabelo do jogador do Grêmio. O comentário da menina chamou atenção nas redes sociais não só pela espontaneidade, mas também por mostrar a importância da representatividade.

O encontro foi promovido pelo Globo Esporte RS. William Ramos / RBS TV

Dois meses depois de se conectar com Willian pela TV, Vivi teve a oportunidade de conhecer o jogador do Grêmio. O encontro foi promovido pelo Globo Esporte RS para marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado neste 20 de novembro.

Herança dos pais, Sandra e Eduardo

A paixão de Maria Vitória pelo Grêmio é uma herança dos pais Sandra Christ e Eduardo Marona, que adotaram a menina em 2024, depois da perda da primeira filha. Foi o pai que registrou o comentário de Vivi durante a exibição da reportagem de apresentação de Willian no Grêmio, em setembro.

— Ela no dia a dia consegue perceber que o pai e a mãe não têm o mesmo cabelo dela. Quando ela consegue olhar na televisão, perceber que tem alguém que tem o tom de pele, que tem o cabelo igual ao dela, e está fazendo alguma coisa legal, ela começa a ter uma noção de pertencimento — comenta.

O encontro foi promovido pelo Globo Esporte RS. William Ramos / RBS TV

— Como uma futura mulher negra, ela precisa entender que ela tem todos os direitos que eu, como uma mãe branca, uma mulher branca, tenho garantidos sem precisar me preocupar — acrescenta a mãe.

Na casa da Vivi, Willian ficou conhecido como o "titio do kekelo" (titio do cabelo). Não por acaso. O cabelo black power faz parte da identidade do jogador. Há anos, ele adotou o estilo como uma marca pessoal.

Na casa da Vivi, Willian ficou conhecido como o "titio do kekelo" (titio do cabelo). William Ramos / RBS TV

— Eu fazia tranças, né? E aí, chegou um certo dia que eu falei: "Não vou usar mais tranças, vou deixar o black, vou criar minha marca". Tanto é que hoje em dia as pessoas me reconhecem bastante por causa do cabelo — diz Willian, que destaca a responsabilidade dos jogadores, enquanto figuras públicas, na luta contra o racismo.

— Nós vivemos em uma sociedade em que o racismo ainda existe, a gente sabe muito disso. Quando a gente vê uma pessoa negra conquistando algo, é muito gratificante. Nós, jogadores, temos que ter esse cuidado, saber que ali na televisão estamos passando uma mensagem para as pessoas. Então, espero poder sempre passar mensagens positivas, de carinho, de afeto. E, com certeza, receber o carinho dessa criança, me deixou muito feliz — finaliza Willian, o titio do kekelo.

Eduardo, Willian, Sandra e Vivi em contro no CT do Grêmio. William Ramos / RBS TV