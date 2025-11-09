Grêmio

Futuro azul
Notícia

Como funcionará a transição de Alberto Guerra para Odorico Roman no Grêmio e os primeiros movimentos da nova gestão

Futuro CEO do clube, Alex Leitão, será peça fundamental na nova estrutura gremista

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS