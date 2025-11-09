Como funcionará a transição de Alberto Guerra para Odorico Roman no Grêmio e os primeiros movimentos da nova gestão

Odorico venceu a disputa contra Paulo Caleffi. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Depois dos fogos de artifícios, dos abraços, tapinhas nas costas, carne e chopp gelado em uma churrascaria de Porto Alegre pela comemoração na vitória na eleição presidencial deste sábado (8), a gestão Odorico Roman começará a tomar corpo no Grêmio a partir dos próximos dias. E o primeiro objetivo é entender como estão as contas do clube.

A equipe de transição entre a direção de Alberto Guerra e a dos eleitos neste sábado passará a conversar nos próximos dias para definir como as informações do clube serão repassadas.

— Vamos executar o projeto. Foi nele que o associado do Grêmio votou. Vamos trabalhar incansavelmente para que o clube volte a ser um time vencedor, que dispute títulos e honre a sua torcida — disse Odorico, na zona mista da Arena.

Cada pasta do Grêmio terá um indicado para passar suas informações para a próxima gestão. Futebol masculino, futebol feminino, categorias de base, Arena, finanças e outras áreas também.

Oficialmente, Odorico tomará posse apenas a partir do dia 8 de dezembro. O estatuto do clube prevê que a nova direção só assume o clube após o último compromisso da temporada. O Grêmio enfrenta o Sport, pela 38ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de dezembro.

Até lá, as equipes de transição comandarão esse processo. Já acertado com Odorico, o futuro CEO Alex Leitão será um dos responsáveis por estudar os números das finanças do clube.

Nomes para o futebol

Depois desse diagnóstico, os próximos movimentos serão feitos. A ideia é formar um departamento de futebol forte, sob o comando do vice de futebol Antonio Dutra Júnior, e com a manutenção de Felipão.

Para o posto de executivo de futebol, alguns alvos estão traçados. Rui Costa, atualmente no São Paulo, é o nome preferido. Com contrato até o fim deste ano, Mano Menezes também terá a oportunidade de ser avaliado de forma mais próxima. Mesmo que a tendência seja de que um outro treinador seja buscado para 2026.



