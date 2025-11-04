Como foram os guris do Grêmio na estreia do Brasil no Mundial Sub-17

Jogadores comemoram um dos gols na partida. Nelson Terme / CBF

A seleção brasileira sub-17 estreou goleando Honduras no Mundial da categoria no Catar. Nesta terça, o time vence por 7 a 0 na abertura do grupo H da competição.

A partida contou com a participação de três jogadores do Grêmio. O zagueiro Lui,0s Eduardo e o meio-campista Tiaguinho começaram o confronto contra os hondurenhos. Gabriel Mec entrou no segundo tempo e marcou o último gol do Brasil.

O defensor e o meia atuaram os 90 minutos. Luis não teve problemas para conter o ataque de Honduras, que pouco ameaçou o Brasil. Ele fez um desarme, recuperou duas boas e cometeu duas faltas.

— Não foi muito exigido, pois o adversário era muito inferior. Mas fez bom jogo. Apesar de errar alguns lançamentos longos, participou bastante da saída de bola acionando os volantes. Foi o capitão no segundo tempo após a saída do Zé Lucas — ressaltou José Gustavo Felix, do portal da Base Brasil.

Tiaguinho foi um dos grandes nomes da equipe na goleada. O meio-campista atuou como um dos alicerces da seleção na construção ofensiva. Participou do segundo gol de Dell, ainda no primeiro tempo, e foi eleito o melhor em campo pela Fifa.

— O melhor dos três. Teve muita liberdade dada a marcação ruim de Honduras, mas fez o que se espera dele. Jogou de 8, onde ele vai melhor, e participou intensamente da partida — completou Felix.

Mec entrou aos 18 minutos do segundo tempo, com o placar encaminhado. Até fazer o gol, vivia uma partida discreta.

— Terminou a goleada fazendo o sétimo gol com uma boa finalização de canhota. Gabriel precisa disso pra retomar a confiança e pegar ritmo depois do fracasso na final do Brasileiro sub-17. Ao que parece, na seleção ele concorre diretamente com o (Felipe) Morais que se destacou e também jogou bem o último amistoso. Vai ter que correr pra ganhar essa vaga ou jogar em outra posição — finalizou o especialista em categorias de base.

A seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 12h45min (horário de Brasília), contra a Indonésia.