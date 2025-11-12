Como foi a atuação de Noriega, do Grêmio, em empate do Peru com a Rússia

Peruano jogou como volante. @labicolor / Instagram / Reprodução

Longe de Porto Alegre, Erick Noriega jogou por 74 minutos por sua seleção nesta quarta-feira (12). O jogador do Grêmio começou como titular do Peru no amistoso diante a Rússia. O duelo em Moscou acabou empatado em 1 a 1.

Mesmo sem grande brilho técnico, Noriega teve atuação segura como volante. Conforme a plataforma de scout Sofascore, acertou 35 dos 44 passes que tentou (80%). Também teve oito recuperações de bola, três cortes e uma interceptação.

Com a bola, o gremista participou de 52 ações, tentou um drible e acertou, mas perdeu nove posses e cometeu uma falta. Não finalizou ao gol. Na segunda etapa, foi punido com amarelo por reclamação.

Noriega deve voltar a campo por seu país na próxima terça (18), em amistoso contra o Chile. Se ele atuar, deve desfalcar o Grêmio no dia seguinte, na quarta (19), contra o Vasco, na Arena.