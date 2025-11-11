Como a volta de Willian pode impactar no funcionamento do Grêmio

Willian fez apenas três partidas pelo Tricolor. Lucas Uebel / Reprodução

A volta do Brasileirão depois da data Fifa pode ter para o Grêmio o retorno de Willian. O jogador de 38 anos será reavaliado nos próximos dias e tem chance de ficar à disposição de Mano Menezes para o duelo com o Vasco da Gama, em 19 de novembro. O Desenho Tático detalha como a presença do atleta impacta no funcionamento da equipe tricolor.

Willian fez apenas três jogos como titular do Grêmio. Estreou no Gre-Nal vencido por 3 a 2 no Beira-Rio, atuou diante do Botafogo, empate por 1 a 1, na Arena, e sofreu sua lesão diante do Vitória, quando saiu aos 22 minutos pela fratura no pé.

Impacto tático

A presença de Willian oferece o que Mano tanto considera importante para o funcionamento do seu 4-2-3-1: a presença de um meia-ponta. Ainda no começo do trabalho, o treinador ressaltou que tem a preferência por contar na linha de três atrás do centroavante com um meia central, um ponta por um dos lados e no outro um meia que pode ajudar esse meia central.

— Eu gosto de um time que joga um bom futebol. E, para se jogar, penso que a composição do meio-campo precisa preencher as características de um a quatro, como falo. O "um" é um jogador de característica defensiva forte para sustentar as bolas de disputa. O "dois" um jogador que faça retomada de bola e a ligação. O "três" um armador. O "quatro" um meia-atacante que tem capacidade de fazer beirada e se juntar com o segundo meia, o meia principal. Precisamos de ajudantes de ótima qualidade, um que vem de fora e um que vem de trás. É isso, sempre foi assim, e assim vai ser — declarou após o empate com o Godoy Cruz, em 13 de maio.

Por não contar com esse jogador no elenco, Mano acabou dando sequência a um time com dois pontas pelos lados. Isso só mudou quando Willian chegou. Após sua lesão, Alysson e Amuzu têm sido os extremas com Edenilson fazendo a função por dentro.

O que o Grêmio ganhou com Willian

A presença de Willian deu ao Grêmio uma capacidade maior de organização no setor ofensivo. Saindo da esquerda e vindo para dentro, ele potencializou Edenilson e também fez combinações com Arthur. A movimentação feita por ele também influenciou para Marlon atacar no corredor. O primeiro gol do Grêmio no Gre-Nal veio exatamente após uma movimentação assim.

Pelo tempo parado, a tendência é de que Willian inicie no banco contra o Vasco caso seja mesmo relacionado. Mas para a sequência, sua entrada na equipe deve ocorrer na vaga que atualmente tem sido de Amuzu. Há também a possibilidade dele jogar pela direita, função que fez em alguns momentos no futebol inglês e também na Seleção Brasileira de Tite, quando o ponta da esquerda era Neymar.

Willian pelo Grêmio

3 jogos

1 assistência

1,3 passe decisivo por jogo

17,3 passes no campo adversário (83% de eficiência)