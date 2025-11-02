Comissão Eleitoral do Grêmio indefere impugnação e mantém candidatura de Paulo Caleffi

A chapa de Paulo Caleffi está mantida para o pleito do próximo dia 8. Reprodução / YouTube GZH

A Comissão Eleitoral do Grêmio indeferiu, na noite deste sábado (1º), a impugnação apresentada pela Chapa 2, liderada pelo candidato Odorico Roman, contra a candidatura da Chapa 1, encabeçada por Paulo Caleffi.

O grupo de Odorico pedia a anulação da chapa de Caleffi, alegando que um dos seus candidatos a vice-presidente, Luigi Gerace, seria pai de um agente de futebol, algo vedado pelo Regimento Eleitoral.

A Comissão Eleitoral do Conselho Deliberativo, no entanto, acolheu o argumento apresentado pela defesa da chapa de Paulo Caleffi, entendendo que ficou comprovado que o filho de Gerace já não exerce mais as atividades de empresário.

Além disso, a comissão alegou que a inelegibilidade suscitada pela chapa de Odorico, para ser acolhida, deveria estar embasada não no Regimento Eleitoral e sim no Estatuto do Clube, que, por sua vez, não prevê o conflito de interesses alegado na impugnação como causa para uma eventual inelegibilidade.

Desta forma, as duas chapas estão mantidas no pleito do dia 8 de novembro, quando os sócios do Grêmio escolherão o novo presidente e os novos cinco vice-presidentes do Conselho de Administração para o próximo triênio.