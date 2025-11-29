Com titularidade e gols, Carlos Vinícius comemora momento no Grêmio: "Minha família está muito feliz aqui"

São 10 gols nos últimos 10 jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

Quando chegou a Porto Alegre, Carlos Vinícius era uma espécie de reserva de luxo. Nos seus oito anos de Europa, ficou na maior parte do tempo no banco de reservas, de onde saia para marcar seus gols, foram 53. No Grêmio, a história poderia se repetir. O centroavante chegou para ser opção a Braithwhite. O dinamarquês se lesionou, Carlos Vinícius virou titular e, desde então, empilha gols.

Nas 10 partidas mais recentes, foram 10 gols. Depois de passar em branco nos seus sete primeiros jogos, não parou mais de colocar a bola na rede. Na minutagem, sua média é de um gol a cada 88 minutos. Na Europa, marcava, em média, uma vez a cada 145 minutos.

Com seus gols, deixou de ser um desconhecido. Passou a ser um dos nomes mais aplaudidos na Arena.

— É normal que não conheçam a fundo o Carlos Vinícius, como não conhecem muitos que estão lá fora e são convocados, faz parte. Eu olho sempre pelo caminho de que, talvez eles não acompanhem lá fora, por conta do acesso à televisão e também porque a gente tem uma liga aqui muito boa — comentou em entrevista à Rádio Gaúcha.

No Grêmio, reencontrou o meia-atacante Willian. Os dois atuaram juntos no Fulham. Foram 41 partidas em que foram companheiros em campo. A parceria ainda não foi muito utilizada por Mano Menezes devido à lesão de Willian. O segundo tempo da partida contra o Palmeiras foram os primeiros minutos deles juntos com a camisa tricolor.

A boa fase reflete também no momento vivido fora de campo. Depois de viver em grandes cidades mundiais como Lisboa, Londres, Amsterdam e Istambul, Carlos Vinícius está contente com os dias em Porto Alegre.

Os jogos no Grêmio, são praticamente os primeiros dele como profissional no Brasil. Afora poucos jogos por Caldense e Grêmio Anápolis, não tinha atuado em clubes brasileiros. Jogar no seu país, nos grandes palcos, não deixa de ser um sonho realizado por este maranhense de Bom Jesus das Selvas

— A verdade é que minha família está muito feliz aqui em Porto Alegre, isso facilitou muito, porque a gente já vinha de oito, nove anos lá fora, e essa era a minha preocupação, quando voltasse pro Brasil. Porque eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de seis anos, e minha preocupação era essa, de mudar a chave para um Brasil, que tem algo diferente de todos os países, a gente tem algo, tem como é que se diz, aqui vive-se muito — explica.

A entrevista exclusiva completa de Carlos Vinícius vai ao ar no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na segunda-feira à noite — o programa também pode ser acompanhado no canal de GZH no YouTube.