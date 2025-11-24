Com time instável, Grêmio busca equilíbrio para os jogos finais do Brasileirão

Grêmio, de Marcos Rocha, sofreu defensivamente contra o Botafogo. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

O time de Mano Menezes é um só, mas parece dois. Um que joga em casa. Outro quando coloca os pés em estádios adversários. Mais um exemplo da ambiguidade do futebol gremista apareceu no sábado (22), quando o Grêmio perdeu para o Botafogo por 3 a 2, no Engenhão.

Depois de uma atuação elogiada diante do Vasco, o time gremista foi ao Rio de Janeiro modificado na nominata e na postura. Mano trocou seis jogadores e postou a equipe de maneira defensiva. A atitude resultou em uma derrota por 2 a 0 nos 45 minutos inicias. O desempenho impediu que o time somasse sua segunda vitória consecutiva, o que não ocorre desde junho.

A vitória mais recente fora de casa foi no Gre-Nal, em setembro. São seis partidas com quatro derrotas e dois empates. O time tem a segunda pior defesa do Brasileirão como visitante.

— Ter a segunda pior defesa como visitante me levou a tentar proteger a primeira parte do jogo — justificou Mano, que complementou:

— Li que fora de casa a gente tinha que jogar diferente. Vamos continuar tentando fazer as coisas certas, acreditando na gente. Fazer o que tem que fazer. Temos um grande jogo na terça-feira contra uma equipe que está brigando pelo título (o Palmeiras). Temos que estar muito forte como equipe, muito junto como torcida e equipe — analisou o treinador.

Força como mandante

Dentro da Arena, o time perdeu apenas uma vez em seis partidas. Venceu quatro confrontos e empatou outro. O lateral-direito Marcos Rocha admitiu a necessidade de buscar uma postura que oscile menos.

— São jogos difíceis. Dentro de casa estamos com equilíbrio. As vezes tem que jogar fora de casa e não propor o jogo e fugir das nossas características. A gente reconhece que precisa melhorar o desempenho fora de casa.

Apesar da situação e do estacionamento na pontuação, o goleiro Tiago Volpi ainda pensa em uma vaga para a Libertadores.

— Vamos focar no Palmeiras. Enquanto tiver chance, a gente quer a vaga na pré-Libertadores, por mais inconsistentes que a gente tem sido de não conseguir uma boa sequência de vitorias — avaliou.

Como o Atlético-MG perdeu a final da Sul-Americana para o Lanús, serão no máximo oito os classificados para a Libertadores via Brasileirão — no momento são sete vagas. O Grêmio é o XX colocado, com 43 pontos, a XX do XXXXX, o oito lugar.

Ao menos na escalação, o Grêmio será outro diante do Palmeiras, na terça-feira (25). Noriega sofreu uma lesão no tornozelo e fica de fora da partida. Gustavo Martins recebeu o terceiro cartão amarelo, o que força o time a ter uma zaga completamente diferente diante do segundo colocado do Brasileirão.