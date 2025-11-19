Recuperado de lesão, Marcos Rocha retorna ao time titular. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Vasco, a partir das 21h30min desta quarta-feira (19), na Arena. Para o duelo pela 34ª rodada do Brasileirão, Mano Menezes realizou seis mudanças na equipe titular em relação ao último jogo, o empate com o Fortaleza.

O principais destaques são os retornos de Marcos Rocha e Cristaldo ao time titular. O lateral-direito está recuperado de lesão muscular e assume a titularidade. Já o meia, que vinha sendo opção para o segundo tempo, começa o jogo no lugar do suspenso Edenilson.

Além de Edenilson, Noriega e Aravena também desfalcam o Grêmio, já que estão retornando de suas seleções com o fim da data Fifa. Com a ausência do peruano e do chileno, a zaga é composta por Gustavo Martins e Wagner Leonardo.

Por opção técnica, Kannemann está no banco. E também por escolha de Mano, Dodi forma a dupla de volantes com Arhur — Cuéllar é reserva. Dúvida devido a um quadro viral nos últimos dias, Alysson começa jogando.

Inicialmente, Alysson estaria entre os titulares, mas pouco antes da partida foi substituído por Pavon. Em virtude de um quadro viral, o jovem fica no banco de reservas.

Escalação do Grêmio

Assim, o Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.

No banco, estão: Grando, Jemerson, João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann, Viery, Enzo, Camilo, Cuéllar, Cristaldo, Alysson, André Henrique e Jardiel.