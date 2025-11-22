Com seis mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Botafogo

Cuéllar será titular pela primeira vez desde 9 de novembro. Lucas Uebel / Grêmio

O técnico Mano Menezes definiu o Grêmio para enfrentar o Botafogo pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o confronto no Rio de Janeiro, o treinador optou por fazer seis mudanças em relação à equipe que venceu o Vasco na última rodada.

Na defesa, Noriega volta à titularidade no lugar de Wagner Leonardo, suspenso. No meio, Arthur foi preservado e Cuéllar começa a partida. O colombiano não é titular desde o dia 9 de novembro. Edenilson volta ao time na vaga de Cristaldo.

Por fim, Alysson foi o escolhido para substituir Amuzu, também preservado do confronto contra os cariocas, e Lucas Esteves entra no lugar de Pavón. Carlos Vinícius, poupado, fica no banco e dá lugar a André Henrique no comando do ataque.

Assim, o Tricolor está escalado com Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Gustavo Martins e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenilson, Alysson, Lucas Esteves e André Henrique.

No banco de reservas, Mano tem à disposição Gabriel Grando, João Lucas, Kannemann, Jemerson, Viery, Enzo, Camilo, Cristaldo, Aravena, Pavon, Jardiel e Carlos Vinícius.

O Grêmio entra na rodada na 12ª posição, com 43 pontos. A equipe tem sete de vantagem para o Vitória, primeiro na zona de rebaixamento. Por outro lado, 10 pontos o separam do G-7.