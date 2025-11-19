Com retorno na defesa, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Vasco

Recuperado de lesão, Marcos Rocha volta ao time titular do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio divulgou, na tarde desta quarta-feira (19), a lista de relacionados para o jogo contra o Vasco, às 21h30min do mesmo dia, na Arena. O retorno de Marcos Rocha, na defesa, é a principal novidade.

O lateral-direito está recuperado de lesão muscular e assume a titularidade. Com isso, João Lucas volta ao banco de reservas.

A lista também confirmou a presença de Alysson. O atacante era dúvida, já que teve um quadro de virose nos últimos dias. Por isso, a sua titularidade é improvável.

O meia Monsalve é baixa. O colombiano já não havia participado dos últimos treinos, já que sofreu uma pancada em uma atividade e sentiu dores.

Além dele, Noriega e Aravena, retornando da Data Fifa, e Edenilson, suspenso, também ficam de fora.

Provável escalação:

O provável Grêmio tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon (Alysson), Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.

Confira a lista de relacionados:

A lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Vasco. Grêmio / Divulgação