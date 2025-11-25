Com reforço no ataque, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras

O atacante Willian está de volta às partidas do Grêmio. Recuperado de fratura no pé direito, o jogador está na lista do Tricolor para enfrentar o Palmeiras, às 21h30min desta terça-feira (25), na Arena.
Willian quebrou a base do 5º metatarso na partida contra o Vitória, no final de setembro. Agora, ele é opção no banco de reservas para o técnico Mano Menezes.
Além dele, a lista tem outras quatro novidades. Preservados contra o Botafogo, Arthur e Amuzu estão relacionados, enquanto Noriega, lesionado, e Gustavo Martins, suspenso, são baixas.
O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu e Pavon (Alysson); Carlos Vinícius.
Confira a lista de relacionados:
