Com novidade no meio-campo, Grêmio está escalado para enfrentar o Fortaleza

Cuéllar volta à titularidade. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O time do Grêmio está definido para partida contra o Fortaleza, neste domingo (9), no Castelão. A escalação tem uma mudança em relação a que entrou em campo contra o Cruzeiro.

A novidade é a volta do volante Cuéllar, que faz dupla com o Arthur no meio-campo. Dodi vai para o banco. O colombiano não era titular desde a derrota para o Bahia, em 19 de outubro.

Os atacantes Cristian Olivera, com lesão no tornozelo, e Pavon, suspenso, são desfalques. O técnico Mano Menezes, também suspenso, será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo.

O Grêmio vai a campo com Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

No banco, estão à disposição: Jorge, Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Enzo, Camilo, Dodi, Cristaldo, Monsalve, André Henrique e Aravena.